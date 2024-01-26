СК РФ опубликовал видео, как утверждается, с кадрами посадки украинских военнопленных в Ил-76

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент посадки украинских военнопленных в Ил-76, разбившийся в Белгородской области 24 января.

Видео, которое длится чуть больше минуты, состоит из двух частей. Предположительно, запись была сделана камерой наблюдения на военном аэродроме, пишет «Медиазона».

В первой части ролика можно увидеть подъезжающую к самолету колонну автомобилей. Во второй части самолет показан более крупным планом, а около него заметны передвижения машин и людей. Из-за качества съемки нельзя установить, что именно происходит в кадре, и действительно ли люди пересаживаются из автомобилей в самолет.

Также в ролике нет никаких данных, позволяющих установить, когда именно он был снят (например, времени и даты съемки). В пресс-службе СК не сообщили никаких подробностей об опубликованном видео.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. В Минобороны РФ после крушения заявили, что на борту самолета якобы находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. В ведомстве произошедшее назвали терактом, обвинив в нем Украину.

Главное управление разведки Минобороны Украины позднее подтвердило, что между Россией и Украиной в тот день действительно должен был состояться обмен. Однако в сообщении ГУР также говорилось, что украинская сторона «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и не может достоверно сказать, кто находился на борту.

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После крушения Ил-76 под Белгородом прошло больше суток Достоверных ответов на главные вопросы нет. Почему разбился самолет? На его борту действительно были украинские пленные?

Подробнее о крушении Ил-76

После крушения Ил-76 под Белгородом прошло больше суток Достоверных ответов на главные вопросы нет. Почему разбился самолет? На его борту действительно были украинские пленные?