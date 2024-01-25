Украинский омбудсмен заявил, что некоторые пленные из списка, который публиковала Маргарита Симоньян после крушения Ил-76, уже были обменяны

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в опубликованном российскими СМИ списке украинских военнопленных, которые находились на борту разбившегося под Белгородом Ил-76, есть пленные, которых уже обменяли. Об этом он сказал агентству Reuters, передает The Guardian.

«В списке мы обнаружили граждан Украины, которых уже обменяли ранее», — сказал он.

Других подробностей и каких-либо подтверждений своих слов Лубинец не привел.

Список 65 украинских военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту самолета, опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Подлинность списка не подтверждена. Российские власти список украинских пленных не публиковали.

Ранее Лубинец говорил, что координационный штаб по обмену военнопленными не увидел признаков того, что в самолете было такое большое количество людей.

«Я не могу сказать утвердительно, что там [в упавшем самолете Ил-76] действительно были военнопленные. По тому анализу фото и видео, которые мы видели, если бы там были тела — опять же, я не эксперт — но если бы у россиян были какие-то фото или видео, которые могли бы показать, что там были наши военнопленные, то они бы их уже использовали», — заявил он в эфире национального телемарафона.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. Российские власти заявили, что самолет сбили Вооруженные силы Украины. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Планы обмена военнопленными между Россией и Украиной 24 января подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Через несколько часов после крушения самолета Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которые, по ее словам, находились в самолете Ил-76. «Медуза» нашла 52 человека с идентичными ФИО и датами рождения на сайте пророссийского проекта wartears.org, публикующего данные украинцев в российском плену. Военнопленный Максим Коноваленко из «списка Симоньян», по данным wartears.org на утро 24 января, уже был обменян 3 января 2024 года. Симоньян утверждала, что Коноваленко значился в прошлых списках на обмен, но его «так и не обменяли в последний момент», поэтому он, по ее словам, был на борту Ил-76.

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