СК объявил, что Ил-76 в Белгородской области сбили ракетой, выпущенной из американского комплекса Patriot

️Следственный комитет России утверждает, что Ил-76 в Белгородской области сбили ракетой MIM-104A, выпущенной из американского комплекса Patriot.

«По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США», — сообщили в СК.

В ведомстве утверждают, что на месте крушения самолета нашли 116 фрагментов от корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

Накануне президент России Владимир Путин также заявил, что Ил-76 сбили из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Путин призвал провести международное расследование авиакатастрофы.

Первым о том, что Ил-76 сбили из комплекса Patriot, вскоре после крушения самолета сообщил телеканал France Info, ссылавшийся на французский военный источник.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. По утверждению Минобороны РФ, самолет перевозил 65 украинских военнопленных. Украинская сторона подтвердила, что Россия и Украина готовились обменяться военнопленными, при этом в Киеве не подтвердили, что в самолете находились пленные.

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