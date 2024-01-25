Источник телеканала France Info: Ил-76 сбила украинская ПВО ракетой Patriot. Эта информация не подтверждена

Военный самолет Ил-76, разбившийся в Белгородской области, потерпел крушение в результате атаки украинской ПВО. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на французский военный источник. Что это за источник, не уточняется. Независимого подтверждения этой информации нет.

По данным собеседника телеканала, самолет был сбит ракетой Patriot.

Украинские власти официально не брали на себя ответственность за крушение самолета, но и напрямую не обвиняли в этом Россию. Россия официально возложила ответственность за катастрофу на Украину.

Минобороны РФ заявило, что в самолете находились 65 украинских военнопленных. В Киеве — не подтверждая, но и не отрицая самого факта наличия пленных на борту — заявляли, что Россия не поставила Украину в известность об их перевозке на самолете.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на международном расследовании катастрофы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил, что «если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно».

Вечером 25 января крушение самолета будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе России.