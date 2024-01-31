Евросоюз до марта поставит Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона

Страны Европейского союза смогут поставить Украине к марту только чуть более 500 тысяч снарядов из обещанного год назад миллиона. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на брифинге после встречи министров обороны стран Евросоюза.

«В прошлом году страны ЕС обязались доставить Украине миллион снарядов в течение года. <…> По последней информации стран-членов, с марта прошлого года и до сих пор мы доставили 330 тысяч снарядов — это одна треть от нашей цели. К марту, как ожидается, будет поставлено еще 200 тысяч. Таким образом общее количество достигнет 530 тысяч, что чуть больше 50% от цели», — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии отметил, что вся «европейская оборонная машина» работает над тем, чтобы до конца года страны ЕС смогли передать Украине более миллиона снарядов.

Боррель также сообщил, что страны ЕС уже заложили 21 миллиард евро на помощь Украине в 2024 году. По его словам, это минимум, поскольку еще не все страны предоставили данные о планах по поддержке Киева.

В марте 2023 года Евросоюз пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев — сначала за счет имеющихся запасов, а затем, заключая контракты на совместные закупки и увеличивая промышленные мощности.

В ноябре Bloomberg сообщил, что ЕС вряд ли выполнит свое обещание. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что ЕС не сможет поставить миллион артиллерийских снарядов к марту 2024-го из-за «плачевного состояния оборонной промышленности».

В начале января Европейская служба внешних связей, которую возглавляет Жозеп Боррель, начала проверку аудит военной помощи стран-членов ЕС Украине, писала газета Financial Times. Решение о проверке последовало за заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, который потребовал сравнить военные поставки европейских стран Киеву.

Лидеры пяти европейских стран — Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов — обратились к другим государствам, входящим в Евросоюз, с открытым письмом и призвали их к коллективным усилиям по вооружению Украины, а также финансированию инициатив, которые поспособствуют скорейшим поставкам боеприпасов.

Лидеры стран ЕС призвали вооружать Украину

Лидеры нескольких стран ЕС призвали вооружать Украину Они выступили с совместным заявлением, в котором признали: Европа не выполнила своих обещаний по поставкам боеприпасов

Лидеры стран ЕС призвали вооружать Украину

Лидеры нескольких стран ЕС призвали вооружать Украину Они выступили с совместным заявлением, в котором признали: Европа не выполнила своих обещаний по поставкам боеприпасов