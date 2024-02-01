Некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям, сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на слова владельцев бизнеса, торгующих с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. По словам источника РИА Новости в банковском секторе Турции, некоторые частные банки пошли на это под давлением США.

Один из источников «Ведомостей», ведущий бизнес с Турцией, рассказал, что одни банки закрывают счета значительной части компаний и российских банков, другие — разрывают отношения в первую очередь с теми, кто стал клиентом после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году.

Банки приостановили обслуживание корпоративных клиентов «с российскими корнями», сообщил финансовый консультант Искандер Миргалимов. «Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет», — сказал он. По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех, кто использовал Турцию как транзитную юрисдикцию для расчетов и поставок.

Владелец одного из крупных торговых брокеров сообщил «Ведомостям», что турецкие банки закрывают счета российским компаниям, начиная с 2022 года, но сейчас процесс усилился. Источник отметил, что раньше банки закрывали счета тем, кто попал под санкции, сейчас — и другим организациям.

Искандер Миргалимов сообщил, что турецкие банки ужесточили требования к физическим лицам, которые хотят открыть счет. По его словам, от новых клиентов требуют, чтобы они поддерживали на депозитах высокие остатки средств. Проблема со счетами физлиц сложнее и она возникла раньше, чем со счетами компаний, заявил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. Он считает, что банки стали щепетильнее относиться к россиянам из-за позиции турецких регуляторов.

Президент ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсен Аюпов в то же время сообщил, что не слышал о массовом закрытии счетов российским компаниям. «Если бы такой процесс начался, это было бы очень серьезным звоночком», — сказал он.

Все собеседники «Ведомостей» считают, что отношения российских компаний с турецкими банками ухудшились сразу после того, как в декабре президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях против зарубежных компаний, помогающих России в войне в Украине. Указ позволил Минфину США в упрощенном порядке блокировать деятельность иностранных банков, нарушающих санкции против России.

После принятия указа банки в Турции приостановили обработку платежей российских компаний. По словам собеседников «Ведомостей», государственные банки Турции проводят отдельные платежи за товары из так называемого зеленого списка — продовольствие, фармацевтическая продукция и текстиль, при этом платежи возможны только в национальных валютах.

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