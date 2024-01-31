Война Семьсот седьмой день. Онлайн «Медузы»

ВСУ сообщили, что ночью армия РФ атаковала Украину 20 беспилотниками

Воздушное командование ВСУ сообщило, что российские войска в ночь на 31 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным украинских военных, дроны были запущены из Краснодарского края и Курской области. Всего для удара использовали 20 беспилотников, 14 из них, как говорится в сообщении ВСУ, удалось сбить.

Кроме того, войска РФ запустили три баллистические ракеты с территории аннексированного Крыма и из Воронежской области.

Командование Воздушных сил ВСУ о последствиях атаки не сообщает, указывая лишь, что дроны были сбиты над Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областями.