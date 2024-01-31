Война Семьсот седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 января читайте здесь.
«Фонтанка»: над Петербургом сбили беспилотник. Он упал на территории завода «Невский мазут»
Ночью 31 января средства ПВО сбили беспилотник в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. Дрон упал на территории завода «Невский мазут» в Невском районе.
«По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили», — сообщает издание.
«Фонтанка» также пишет, что в аэропорту Пулково вводили план «Ковер» с 03:53 по 05:11.
Издание публикует видео, на котором слышен взрыв.
Последствия атаки дронов по Харькову
В Харькове пострадали три человека в результате атаки дронов
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов вечером 30 января сообщил, что российские беспилотники попали в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова.
По данным мэра города Игоря Терехова, в Слободском районе в двух многоэтажных домах выбиты окна.
«Пострадали три человеке — все в легкой форме», — сообщил глава города.
ВСУ сообщили, что ночью армия РФ атаковала Украину 20 беспилотниками
Воздушное командование ВСУ сообщило, что российские войска в ночь на 31 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным украинских военных, дроны были запущены из Краснодарского края и Курской области. Всего для удара использовали 20 беспилотников, 14 из них, как говорится в сообщении ВСУ, удалось сбить.
Кроме того, войска РФ запустили три баллистические ракеты с территории аннексированного Крыма и из Воронежской области.
Командование Воздушных сил ВСУ о последствиях атаки не сообщает, указывая лишь, что дроны были сбиты над Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областями.
Здравствуйте! Начинается 707-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.