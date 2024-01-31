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Война Семьсот седьмой день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 января читайте здесь.

«Фонтанка»: над Петербургом сбили беспилотник. Он упал на территории завода «Невский мазут»

Ночью 31 января средства ПВО сбили беспилотник в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. Дрон упал на территории завода «Невский мазут» в Невском районе. 

«По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили», — сообщает издание. 

«Фонтанка» также пишет, что в аэропорту Пулково вводили план «Ковер» с 03:53 по 05:11.

Издание публикует видео, на котором слышен взрыв.

Последствия атаки дронов по Харькову

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA
ДСНС України

В Харькове пострадали три человека в результате атаки дронов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов вечером 30 января сообщил, что российские беспилотники попали в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. 

По данным мэра города Игоря Терехова, в Слободском районе в двух многоэтажных домах выбиты окна. 

«Пострадали три человеке — все в легкой форме», — сообщил глава города. 

ВСУ сообщили, что ночью армия РФ атаковала Украину 20 беспилотниками

Воздушное командование ВСУ сообщило, что российские войска в ночь на 31 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По данным украинских военных, дроны были запущены из Краснодарского края и Курской области. Всего для удара использовали 20 беспилотников, 14 из них, как говорится в сообщении ВСУ, удалось сбить.

Кроме того, войска РФ запустили три баллистические ракеты с территории аннексированного Крыма и из Воронежской области. 

Командование Воздушных сил ВСУ о последствиях атаки не сообщает, указывая лишь, что дроны были сбиты над Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областями.

Здравствуйте! Начинается 707-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.