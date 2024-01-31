Суд ООН частично удовлетворил иски Украины против России по делу о финансировании терроризма и расовой дискриминации в Крыму

Международный суд ООН в Гааге 31 января вынес решение по делу Украины против России. Киев обвинял Москву в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Большинство обвинений в финансировании терроризма, которые Украина выдвигала в связи с поддержкой сепаратистов Донбасса, суд отверг, согласившись лишь с тем, что Россия не обеспечила должного расследования предполагаемых преступлений против лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как отмечает «Европейская правда», суд счел, что финансированием терроризма в понимании соответствующей конвенции ООН является только перечисление денежных средств. Таким образом, поставки военной техники и оружия нарушением конвенции не являются.

Также суд отверг большинство претензий Украины по фактам дискриминации крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. В том числе, суд не счел доказанным нарушение Россией международного права при запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

При этом суд признал, что Москва нарушила свои обязательства по недискриминации украинского меньшинства в сфере образования, отметив, что за первые два года количество обучающихся на украинском языке сократилось на 90%.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года, к рассмотрению он был принят в ноябре 2019-го.