В Санкт-Петербурге беспилотник упал на территории завода «Невский мазут»

В Санкт-Петербурге в ночь на 31 января на территории завода «Невский мазут» упал беспилотник, сбитый средствами ПВО, сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным «Фонтанки», БПЛА подбили зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино в 4:20. Однако дрон продолжил полет и упал лишь спустя полчаса на территории завода на Глухоозерском шоссе (около 20 километров от Колпино).

«По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили», — пишет «Фонтанка». Позднее издание сообщило, что обломками беспилотника повредили припаркованные на территории «Невского мазута» автомобили.

Также газета отметила, что аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов в период с 03:53 по 05:11.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ночь на 31 января люди, живущие в районе Глухоозерского шоссе, слышали «громкий хлопок» (так власти РФ называют взрывы — прим. «Медузы»). «На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено», — заявил Беглов.

В Минобороны произошедшее пока не комментировали. При этом утром в ведомстве заявили, что ночью силы ПВО сбили один беспилотник в Псковской области.

В порту Усть-Луга Ленинградской области в ночь на 21 января загорелся терминал компании «Новатэк». Российские телеграм-каналы и СМИ писали, что предприятие атаковали беспилотники. В частности, «Фонтанка» сообщала, что силы ПВО в Ленинградской области засекли два БПЛА. В самой компании позднее заявили, что причиной пожара на терминале стало «внешнее воздействие». По данным источников украинских изданий, атака беспилотников в Ленинградской области была организована СБУ.

В конце января власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей объявили о том, что в ближайшие несколько дней в регионах в ночное время не будет работать мобильный интернет LTE, объяснив это техническими работами. Источники «Коммерсанта» связывали отключение мобильного интернета в регионах с необходимостью «донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны».

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