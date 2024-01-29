Источники «Коммерсанта» связали отключение мобильного интернета в российских регионах с «донастройкой оборудования силовых ведомств» для борьбы с дронами

Отключение мобильного интернета в нескольких российских регионах связано с необходимостью «донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны», сообщили источники «Коммерсанта» в отрасли.

Собеседники издания отметили, что отключение мобильного интернета LTE в ночное время, официальной причиной которого объявлены «технические работы по настройке радиочастотного спектра», проводится не по инициативе операторов.

«Есть поручение Минцифры. Операторское оборудование работает корректно, на нашей стороне нет необходимости в отключениях», — заявили газете три источника в крупных операторах связи.

Усиление безопасности, по словам одного из источников «Коммерсанта», потребовалось в том числе в связи с поездками президента РФ Владимира Путина, посетившего 26 января Санкт-Петербург. С «визитом высокопоставленных лиц в сопровождении » связал отключение мобильного интернета в этой части России и источник РБК. При этом собеседники РБК считают, что мобильный интернет могли отключать как для работы российских беспилотников, обеспечивающих безопасности, так и для защиты от дронов противника.

Источник в одном из операторов связи также сообщил, что первоначально предполагалось, что мобильный интернет в регионах будет отключен не только в ночное, но и в дневное время.

«Отключение ночью — компромисс, тем не менее мы все равно получаем жалобы как от физических, так и от юридических абонентов», — заявил собеседник «Коммерсанта» в одном из операторов.

В частности, заявили источники издания на рынке, кроме неудобств для клиентов и репутационного ущерба для операторов, отключения могут осложнить работу систем видеонаблюдения, камеры в которых подключены беспроводным способом, а также платежных терминалов и банкоматов, если у них нет проводного или Wi-Fi-соединения.

В конце января было объявлено, что в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях несколько дней по ночам не будет работать мобильный интернет LTE. Причиной отключения назвали «технические работы».

О таких же «технических работах» сообщили «Коммерсанту» в правительстве Воронежской области, указав, что они «спланированы на федеральном уровне». В свою очередь, в одном из регионов Черноземья уточнил, что «то же самое происходит во многих субъектах, но темпы могут различаться из-за технических аспектов». При этом представители властей Курской области заявили изданию, что в этом регионе «работы не планируются».

В конце января в нескольких российских регионах фиксировались перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. Неполадки в их работе происходили на фоне протестных акций в Башкортостане и Якутии, где так же в это время отключали и мобильный интернет.

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