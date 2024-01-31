Все музыканты «Би-2» вылетели из Таиланда в Израиль

Все музыканты группы «Би-2», задержанные миграционной полицией Таиланда, вылетели в Израиль. Об этом «Медузе» сообщил юрист группы.

В самолет в Израиль сели шесть музыкантов, в том числе один из лидеров «Би-2» Александр Уман (Шура), у которого, помимо прочего, есть гражданство Австралии.

По словам юриста группы, 31 января в Бангкоке прошла встреча консулов Израиля и Австралии с МИД Таиланда. Также таиландские дипломаты должны были встретиться с российским консулом, но, как предполагает юрист, отдельно от представителей Израиля и Австралии.

Встреча израильских, австралийских и таиландских дипломатов длилась несколько часов, представители группы в ней не участвовали. «По итогу было объявлено, что музыканты могут покинуть Таиланд и улететь в Тель-Авив, поскольку таковым было их общее пожелание», — рассказал юрист музыкантов.

«Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами — иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. „Кто спасает одну душу, словно спас целый мир“», — прокомментировал ситуацию глава МИД Израиля Исраэль Кац.

30 января стало известно, что в Израиль улетел другой лидер «Би-2» Егор Бортник (Лева) — у него есть гражданство этой страны. Ранее юрист группы сообщал, что Россия требовала депортации троих музыкантов, у которых есть только одно гражданство — российское. По данным «Медузы», речь шла о бас-гитаристе Максиме Андрющенко (Лакмус), гитаристе Андрее Звонкове (Звонок) и приглашенном клавишнике Глебе Колядине.

Семерых участников «Би-2» задержали после концерта на Пхукете, прошедшего 24 января, из-за того, что они выступали без разрешения на работу. Организаторы концертов «Би-2» признали, что некорректно оформила визы для музыкантов. Участники группы были оштрафованы и почти неделю провели в центрах для мигрантов.

По одной из версий, депортировать группу в Россию потребовал лично генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. Посол России в Таиланде Евгений Томихин в ответ на это заявил «Комсомольской правде»: «Не в нашей практике кому-то указывать». Власти Таиланда заявляли, что задержание музыкантов не связано с политикой.

После российского вторжения в Украину «Би-2» выступили против войны, а Егора Бортника в мае 2023 года Минюст объявил «иностранным агентом».