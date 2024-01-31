Участников группы «Би-2» уже неделю держат в миграционной тюрьме в Таиланде. Россия добивается депортации музыкантов, выступавших против войны

Би-2

Нескольким музыкантам рок-группы «Би-2» грозит депортация в Россию после задержания в Таиланде. Власти РФ потребовали выслать трех из участников группы, у которых есть российское гражданство, рассказал «Медиазоне» юрист «Би-2». Российская сторона настаивает, чтобы их депортировали прямым рейсом. У остальных задержанных, в том числе у лидеров группы Егора Бортника (Лева Би-2) и Александра Умана (Шура Би-2), есть гражданство Израиля. Уман также гражданин Австралии. В группе подчеркивали, что у Бортника и Умана нет российского гражданства.

Семерых участников «Би-2» задержали после концерта на Пхукете, прошедшего 24 января, из-за того, что они выступали без разрешения на работу. Представители группы сообщили, что артистов задержали из-за «некорректно оформленных организаторами документов». В «Би-2» подчеркнули, что группа проводит все концерты «в соответствии с местными законами и практиками». Компания VPI Event, организовавшая выступление «Би-2», признала, что некорректно оформила визы для музыкантов. В компании подчеркнули, что раньше миграционные власти Таиланда не задерживали артистов, а ограничивались штрафами и другими санкциями в отношении организаторов выступлений. «Но в данном случае внимание миграционных служб было сосредоточено исключительно на артистах», — сказали в VPI Event. В компании добавили, что делают все, чтобы освободить музыкантов, «но на всех этапах встречают беспрецедентное давление».

Музыканты почти неделю провели в центрах для мигрантов. Сперва их поместили в центр содержания миграционной полиции острова Пхукет. После того как суд выписал штраф, их переместили в миграционную тюрьму в Бангкоке, где они ждут решения о депортации. Музыкантов держат в общей камере, рассчитанной на 80 человек. «Это клетка под раскаленным солнцем, там 35–40 градусов жары», — рассказал музыкальный журналист и ведущий «Дождя» Михаил Козырев.

Центр содержания мигрантов в Бангкоке, где находятся задержанные музыканты «Би-2». 30 января 2024 года Sakchai Lalit / AP / Scanpix / LETA

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который дружит с участниками «Би-2», утверждал, что за преследованием стоят дипломаты из России. По словам Гудкова, генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов лично настаивал на том, чтобы участников группы депортировали в Россию. Политик допустил, что в России над участниками «Би-2» могут устроить показательный процесс, чтобы запугать артистов, выступающих с антивоенными заявлениями. О том, что музыкантов задержали по запросу Соснова, также заявил источник британской газеты The Guardian. Он утверждает, что власти РФ передали коллегам в Таиланде черный список российских музыкантов, которых Кремль хотел бы депортировать в Россию. О том, что такой список существует, говорил и Дмитрий Гудков. Ранее в Таиланде отменили гастроли комиков Максима Галкина и Руслана Белого, объявленных в России «иностранными агентами». Посол России в Таиланде Евгений Томихин отрицает, что Москва причастна к преследованию музыкантов «Би-2»: «Не в нашей практике кому-то указывать».

Депортацию музыкантов «Би-2» обсуждают дипломаты из России, Израиля и Австралии. Первоначально власти Таиланда решили, что депортируют четырех музыкантов в Израиль, а остальных не станут высылать в Россию, сообщила израильская газета «Едиот ахронот» вечером 29 января. В «Би-2» рассказали, что после этого музыкантам купили билеты в Израиль. Но, как заявили в группе 30 января, под давлением высокопоставленных дипломатов РФ власти Таиланда отменили свое решение. По словам юриста группы, Израиль и Австралия готовы забрать своих граждан. Вечером 30 января один из основателей группы Егор Бортник улетел из Таиланда в Израиль. Остальным участникам группы отказали в вылете, согласованном ранее, сообщили представители «Би-2». На 31 января запланирован новый раунд переговоров с участием консулов Израиля, Австралии и России.

По законам Таиланда человека, которому грозит депортация, отправляют прямым рейсом в страну гражданства, говорил «Медузе» юрист, специализирующийся на иммиграционном праве. Согласно правилам Таиланда, если у человека два паспорта, его депортируют в страну, по паспорту которой он въехал, уточнила РБК замглавы коллегии адвокатов «Бастион защиты» Екатерина Дашевская. Как отмечал Дмитрий Гудков, пять из семи музыкантов въехали в Таиланд по российским паспортам.

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больше о депортации

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Правозащитная организация Human Rights Watch призвала освободить музыкантов «Би-2». Глава представительства организации в Азии Элейн Пирсон призвала власти Таиланда «немедленно освободить задержанных участников „Би-2“ и позволить им продолжить свой путь», пишет The Guardian. «Ни при каких обстоятельствах они не должны быть депортированы в Россию, где им грозит задержание или еще худшие последствия за их откровенную критику президента России Владимира Путина и войны России в Украине», — сказала Пирсон.

Группа «Би-2» последовательно занимает антивоенную позицию. Вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году в городах России отменили концерты группы — после того, как музыканты отказались выступать в Омске на фоне огромного баннера «Za президента» (Z — один из символов российского вторжения, — прим. «Медузы»). Во время мирового турне в мае 2023 года Лева Би-2 сообщил, что не вернется в Россию. «Все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость», — написал музыкант в инстаграме. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин и «вся его умственно отсталая шваль» уничтожили Россию. Через две недели после этого Минюст РФ объявил музыканта «иностранным агентом».