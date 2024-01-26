Суд Пхукета назначил музыкантам группы «Би-2» штрафы из-за концертов без разрешения на работу в Таиланде

Суд города Пхукет назначил по три тысяч таиландских бат (84 доллара) штрафа каждому участнику группы «Би-2», которых арестовали за выступления без разрешения на работу в Таиланде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из здания суда.

Российские агентства сообщали, что участников «Би-2» задержали после того, как они выступили с концертами в Паттайе и Пхукете. Музыканты провели ночь в камере. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу.

Весной 2022 года «Би-2» столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля группа отказались выступать в Омске на фоне баннера «Za президента», размещенного на концертной площадке.

В мае 2023 года во время зарубежных гастролей группы солист «Би-2» Лева (Егор Бортник) написал в своем инстаграме, что не вернется в Россию. Он также заявил, что «все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость». Вскоре Минюст РФ объявил его «иностранным агентом».

В начале января в Таиланде отменили концерты стендаперов Руслана Белого и Максима Галкина, выступивших против войны в Украине. По неофициальным данным, это было сделано по личной просьбе генконсула России в Пхукете Владимира Соснова.

На другом популярном у российских туристов острове в Юго-Восточной Азии — на Бали — также отменяли выступления артистов из России. РБК связывал эти события с обсуждением возможного ужесточения визового режима для россиян и украинцев. Местные жители жаловались, что туристы из этих стран приезжают не только отдыхать, но и занимают рабочие места в сфере туризма и развлечений.

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«Этот праздник обернулся бедой» «Би-2» выпустили антивоенный клип на песню «Колыбельная» — без прямых заявлений (но и так все понятно)

Посмотрите антивоенный клип «Би-2»

«Этот праздник обернулся бедой» «Би-2» выпустили антивоенный клип на песню «Колыбельная» — без прямых заявлений (но и так все понятно)