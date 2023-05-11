«Путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость». Лева Би-2 заявил, что не вернется в РФ

Солист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник) написал в своем инстаграме, что не вернется в Россию. Об этом музыкант сообщил, отвечая на вопрос подписчика о предстоящих российских концертах группы.

Кроме того, Лева Би-2 также ответил на несколько других комментариев. В частности, один из подписчиков поздравил музыканта с Днем Победы, на что Лева написал «с днем победы союзнических войск во Второй мировой войне».

После этого в комментариях у музыканта начался спор о Дне Победы, в ходе которого он назвал россиян убийцами: «Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость», — написал музыкант.

Сейчас музыканты гастролируют по США. РБК пишет, что ранее у «Би-2» был запланирован концерт в Москве на 10 июня, однако сейчас на сайте группы информации о нем нет — два ближайших к 10 июня концерта, согласно расписанию, должны пройти 28 мая в Нью-Йорке и 11 июня в Ташкенте.

Весной 2022 года «Би-2» столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля группа отказались выступать в Омске из-за баннера «Za президента», размещенного на концертной площадке. В начале лета «Фонтанка» опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России якобы признаны нежелательными — в этом списке фигурировали и «Би-2».

«Би-2» — одна из самых коммерчески успешных групп на российской сцене. Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2020 году группа входила в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса.

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