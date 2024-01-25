В Таиланде задержаны участники рок-группы «Би-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию Пхукета.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду , одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе „Би-2“. Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд», — заявил представитель полиции.

Источник РИА Новости также сообщил, что музыканты провели ночь в камере. Заседание суда, вероятно, состоится 26 января.

Как уточняет РБК, «Би-2» выступили 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете. В пресс-службе группы изданию сообщили, что «ничего не знают» о задержании.

В популярных у российских туристов странах Юго-Восточной Азии периодически задерживают музыкантов и артистов, которые дают концерты, приехав по туристическим визам — чаще всего это бывает с начинающими и не слишком известными исполнителями. Обычно такие дела заканчиваются штрафами и последующим запретом на въезд.

Солист «Би-2» Лева (Егор Бортник) в мае 2023 года был объявлен «иностранным агентом». Минюст РФ объяснял это тем, что музыкант выступал против войны и «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

В начале января в Таиланде отменили концерты стендаперов Руслана Белого и Максима Галкина, выступающих против войны. По неофициальным данным, распространившимся в телеграм-каналах, это было сделано по личной просьбе генконсула РФ в Пхукете Владимира Соснова.