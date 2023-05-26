Минюст России объявил «иноагентом» солиста группы «Би-2»

Минюст России включил в реестр «иностранных» агентов солиста группы «Би-2» Леву Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник). Об этом сообщается на сайте министерства.

В реестр также попали:

Ирина Аллеман — ведущая ютьюб-канала «Популярная политика»;

Александра Архипова — антрополог;

Владислав Иноземцев — экономист;

Магомед Гаджиев — бывший депутат Госдумы;

Александр Габуев — китаист, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии;

Ольга Цуканова — глава «Совета матерей и жен»;

Сергей Чернышов — бывший директор Новосибирского городского открытого колледжа;

Анна Пшеничная — журналистка;

Общенародный союз возрождения России;

Общественное движение «Совет матерей и жен».

Включение в реестр «иноагентов» солиста «Би-2» Минюст объяснил тем, что музыкант выступал против , а также «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

В Минюсте заявили, что экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев, находясь за пределами России, «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками», а также «заявлял о поддержке властей Украины».

10 мая солист «Би-2» написал в своем инстаграме, что не вернется в Россию. Отвечая на комментарии подписчиков, он назвал россиян убийцами. Он также написал, что «все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость».