«Условия совершенно чудовищные». Михаил Козырев рассказал, что задержанных в Таиланде музыкантов «Би-2» держат на жаре в камере под открытым небом

Музыкантов российской группы «Би-2», которых задержали в Таиланде из-за выступлений без разрешения на работу, держат на жаре в камере под открытым небом. Об этом рассказал журналист и ведущий «Дождя» Михаил Козырев.

По его словам, участников группы перевезли в специальном автобусе из Пхукета в Бангкок. «Условия, в которых они содержатся — совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере — это клетка под раскаленным солнцем, там 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежды промокла и тени никакой нет», — сообщил Козырев.

Журналист рассказал, что у музыкантов отобрали телефоны, им не предоставили перевода судебных документов, в том числе решения суда. В камеру к участникам группы периодически «подсаживают» русскоговорящих «переговорщиков», которые оказывают на участников группы психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки, заявил Козырев.

«Со всеми процессуальными нарушениями, какие только могли быть, <…> становится понято, что управление этим процессом идет из Москвы. <…> Это такая показательная расправа, чтобы всем артистам, которые выбрали не поддерживать войну, неповадно было. Месседж тут такой: «Мы вас найдем и достанем, где бы вы ни были», — сказал ведущий «Дождя».

Полиция Пхукета задержала музыкантов «Би-2» 24 января после одного из концертов, с которыми группа выступила в Таиланде. По словам представителей группы, поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы.

Суд оштрафовал участников группы по обвинению в незаконных выступлениях. После заседания музыкантов отправили в центр содержания миграционной полиции, пока власти Таиланда принимают решение о депортации.

Участников группы «Би-2», выступавшей против полномасштабного российского вторжения в Украину, могут отправить в РФ, несмотря на то, что не у всех музыкантов есть российское гражданство. По одной из версий, депортировать группу «Би-2» в Россию потребовал генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Задержание группы «Би-2» в Таиланде

Музыкантов «Би-2» задержала миграционная полиция Таиланда. Им грозит депортация в Россию По одной из версий, депортировать музыкантов требует консул РФ

Задержание группы «Би-2» в Таиланде

Музыкантов «Би-2» задержала миграционная полиция Таиланда. Им грозит депортация в Россию По одной из версий, депортировать музыкантов требует консул РФ