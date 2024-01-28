Музыкантов «Би-2» задержала миграционная полиция Таиланда. Им грозит депортация в Россию По одной из версий, депортировать музыкантов требует консул РФ

Музыканты группы «Би-2», задержанные в Таиланде за концерты без разрешения на работу, сейчас находятся в центре содержания миграционной полиции острова Пхукет. Об этом говорится в сообщении от имени музыкантов на странице группы во «ВКонтакте».

Как рассказали музыканты, миграционная полиция задержала их вскоре после заседания суда, который 26 января оштрафовал их по обвинению в незаконных выступлениях. Штраф они заплатили на месте.

Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция.

Сейчас музыканты, среди которых граждане России, Израиля и Австралии (в сообщении отдельно отмечается, что лидеры группы Шура и Лева Би-2 — не граждане РФ), ожидают перевода в Бангкок, где «вопрос о пребывании в Таиланде должен окончательно решиться». Как отмечается, сейчас с музыкантами нет связи.

Представители «Би-2» также заявили, что концерты группы «всегда проводятся в соответствии с местными законами и практиками».

Накануне генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что в Бангкок музыкантов повезут «для последующей депортации». РИА Новости отмечало, что депортация, согласно законам Таиланда, производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.

Политик Дмитрий Гудков, дружащий с музыкантами, утверждает, что генконсул Соснов лично позвонил в департамент миграции и потребовал не отпускать музыкантов после выплаты штрафа, а депортировать их в Россию. По словам Гудкова, дипломат ранее выслал властям Таиланда «черный список» музыкантов, в запрете на концерты которых и в последующей депортации заинтересованы власти РФ. Политик предположил, что власти могут устроить показательный процесс над музыкантами для запугивания их коллег, делающих антивоенные заявления.

Комментируя ситуацию с «Би-2» и участие в этом властей России, Мария Захарова заявила изданию «Подъем», что «российские дипломаты полноформатно доводят позицию по теме СВО». Она назвала музыкантов, выступающих против войны, «токсичными деятелями антикультуры». «ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм», — сказала Захарова о задержании «Би-2» и запрете Максиму Галкину въезжать в Индонезию.

Группа «Би-2» последовательно занимает антивоенную позицию. Весной 2022 года музыканты столкнулись с отменой ряда концертов в России после того, как 28 апреля отказались выступать в Омске на фоне баннера «Za президента».

В мае 2023 года Лева Би-2 написал в инстаграме, что не вернется в Россию (тогда группа находилась в зарубежном турне), заявив, что «все что вызывает сейчас путинская Россия, [это] только омерзение и брезгливость». Через две недели после этого Минюст объявил музыканта «иностранным агентом».

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Фото на обложке: Би-2