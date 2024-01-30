Власти Таиланда решили депортировать музыкантов «Би-2» в Израиль. Но после вмешательства российских дипломатов решение отменили

Власти Таиланда решили депортировать музыкантов «Би-2» в Израиль, однако под давлением российских дипломатов отменили это решение. Об этом говорится в сообщении в соцсетях группы.

Как заявили представители «Би-2», решение о депортации в Израиль было принято 29 января — после чего музыкантам купили авиабилеты.

Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом.

Как отмечается в сообщении, участников группы продолжают удерживать в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

В группе «Би-2» семь человек, они граждане России, Израиля и Австралии. Как заявляли представители группы, лидеры «Би-2» — Егор Бортник (Лева) и Александр Уман (Шура) — не являются гражданами РФ.

«Би-2» выступают против войны, Егор Бортник за критику действий российских властей был объявлен «иностранным агентом». По одной из версий, депортировать группу в Россию требовал генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Как отмечал в разговоре с «Медузой» юрист, специализирующийся на иммиграционном праве, по правилам депортируемых должны отправлять прямым рейсом в страну гражданства. Однако эти правила не обязательно соблюдаются, и в отдельных случаях миграционные службы могут принять другое решение, в том числе по политическим соображениям.

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