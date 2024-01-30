Лева Би-2 улетел из Таиланда в Израиль. Еще шесть музыкантов остаются в миграционной тюрьме

Лидер группы «Би-2» Егор Бортник (Лева) улетел из Таиланда в Израиль, сообщает «Медиазона» со ссылкой на юриста группы.

Остальным участникам группы, как сообщается в официальном телеграм-канале «Би-2», отказано «в ранее согласованном вылете в Израиль». Они остаются в миграционной тюрьме в Таиланде.

Ранее юрист группы рассказал «Медиазоне», что Россия потребовала депортации троих музыкантов, у которых есть только одно гражданство — российское.

Всего задержанных семеро: шесть участников группы «Би-2» и выступавший вместе с ними сессионный музыкант Глеб Колядин. У четверых задержанных, включая обоих лидеров группы, Леву и Шуру (Александр Уман) есть гражданство Израиля, а у Шуры вдобавок австралийское. Общавшийся с «Медиазоной» юрист сообщил, что Израиль и Австралия готовы забрать своих граждан. В сообщении, опубликованном после задержания музыкантов в их телеграм-канале, при этом отдельно отмечалось, что российского гражданства у Левы и Шуры нет.

Семерых участников группы «Би-2» задержали 24 января после концерта на Пхукете из-за «некорректно оформленных организаторами документов». Сами музыканты отмечали, что неоднократно проводили концерты в Таиланде и делали это в соответствии с местными законами.

Организаторы позже опубликовали заявление, в котором подтвердили, что музыкантам сделали туристические визы, что «привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда».

В итоге суд оштрафовал музыкантов, а затем их отправили в центр содержания миграционной полиции ожидать решения о депортации. Как рассказал журналист Михаил Козырев, участников группы перевезли в Бангкок и держали на жаре в камере под открытым небом, отобрав у них телефоны.

Позже представители группы сообщили, что 29 января власти Таиланда приняли решение депортировать музыкантов в Израиль, после чего им купили билеты, однако под давлением «высокопоставленных дипломатов из российского консульства» это решение было отменено. Сами участники группы общаться с российским консулом отказались.

По одной из версий, депортировать группу в Россию потребовал лично генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. Посол России в Таиланде Евгений Томихин в ответ на это заявил «Комсомольской правде»: «Не в нашей практике кому-то указывать».

После российского вторжения в Украину «Би-2» выступили против войны, а Егора Бортника в мае 2023 года Минюст объявил «иностранным агентом».

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