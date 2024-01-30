Россия требует выдачи троих из задержанных в Таиланде участников «Би-2», рассказал «Медиазоне» юрист группы — тех, у кого есть только российское гражданство.

Российская сторона требует, чтобы троих музыкантов депортировали прямым рейсом.

У остальных задержанных, в том числе у лидеров группы Егора Бортника (Лева) и Александра Умана (Шура), есть гражданство Израиля. Уман помимо этого является гражданином Австралии.

Израиль и Австралия готовы забрать своих граждан, сообщил юрист. На 31 января запланирован новый раунд переговоров с участием консулов Израиля, Австралии и России.

Утром 30 января представители «Би-2» сообщили, что накануне власти Таиланда решили депортировать всех музыкантов в Израиль, однако под давлением российских дипломатов это решение было отменено.

Миграционные законы Таиланда предусматривают депортацию прямым рейсом в страну гражданства, однако в реальности это правило часто нарушается, и в некоторых случаях нарушителей миграционного режима могут отправить в любую страну.

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