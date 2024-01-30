Россия требует депортации трех участников «Би-2», у которых есть только одно гражданство — российское. Лева и Шура — не в их числе
Россия требует выдачи троих из семерых задержанных в Таиланде участников «Би-2», рассказал «Медиазоне» юрист группы — тех, у кого есть только российское гражданство.
Российская сторона требует, чтобы троих музыкантов депортировали прямым рейсом.
У остальных задержанных, в том числе у лидеров группы Егора Бортника (Лева) и Александра Умана (Шура), есть гражданство Израиля. Уман помимо этого является гражданином Австралии.
Израиль и Австралия готовы забрать своих граждан, сообщил юрист. На 31 января запланирован новый раунд переговоров с участием консулов Израиля, Австралии и России.
Утром 30 января представители «Би-2» сообщили, что накануне власти Таиланда решили депортировать всех музыкантов в Израиль, однако под давлением российских дипломатов это решение было отменено.
Миграционные законы Таиланда предусматривают депортацию прямым рейсом в страну гражданства, однако в реальности это правило часто нарушается, и в некоторых случаях нарушителей миграционного режима могут отправить в любую страну.