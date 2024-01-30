Организаторы концертов «Би-2» в Таиланде подтвердили, что «визы для артистов были оформлены некорректно»

Организаторы концертов «Би-2» в Таиланде подтвердили, что музыкантов задержали из-за «некорректно» оформленных документов — участники группы находились в стране по туристическим визам, говорится в телеграм-канале компании VPI Event.

«Хотим подчеркнуть, что ответственность за оформление виз согласно условиям контракта лежит исключительно на нашей компании. Группа Би-2 не несет ответственности за допущенную ошибку», — заявили организаторы.

Также они отметили, что обычно в подобных ситуациях миграционные службы накладывают штрафы или иные санкции на организаторов, однако в случае с «Би-2» власти сразу сосредоточились на музыкантах.

«Мы прилагаем все усилия для освобождения артистов, но на всех этапах встречаем беспрецедентное давление. Надеемся на благоприятное разрешение ситуации в самое ближайшее время», — заявили в компании.

Помимо этого, организаторы отметили, что власти Таиланда начали отменять концерты под давлением российского консульства в декабре. По их данным, в рамках этой кампании, в частности, были отменены гастроли Максима Галкина и Руслана Белого.

Власти Таиланда задержали семерых участников группы «Би-2» после их концерта на Пхукете 24 января. Музыканты рассказывали, что поводом для задержания стали «некорректно оформленные организаторами документы».

После этого суд оштрафовал участников группы по обвинению в незаконных выступлениях. После заседания музыкантов отправили в центр содержания миграционной полиции, пока власти Таиланда принимают решение о депортации.

Позднее представители группы сообщили, что 29 января власти Таиланда приняли решение депортировать музыкантов в Израиль, однако под давлением «высокопоставленных дипломатов из российского консульства» это решение было отменено.

Юрист группы рассказал «Медиазоне», что Россия добивается выдачи троих из семерых задержанных участников «Би-2», у которых есть только российское гражданство. У остальных задержанных, в том числе у лидеров группы Егора Бортника (Лева) и Александра Умана (Шура), есть гражданство Израиля. Уман помимо этого является гражданином Австралии.

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