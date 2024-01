«Для меня эта война неприемлема. Убивать невинных людей нельзя. Самая простая и понятная позиция» «Новая газета Европа» поговорила с фехтовальщиками, которые уехали из России после начала войны

Сергей Бида (слева) на Олимпийских играх-2020 в Японии, 30 июля 2021 года Andrew Medichini / AP / Scanpix / LETA

В российском фехтовании после начала полномасштабной войны в Украине произошли сразу несколько громких скандалов, связанных с отъездом спортсменов из России в США. Так, в сентябре 2022 года стало известно о разводе саблиста Константина Лоханова, выступившего против войны и уехавшего в США, с саблисткой Софией Поздняковой, дочерью президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова. Летом 2023-го из России уехали шпажисты Сергей и Виолетта Бида, после чего российские власти завели на них уголовное дело и объявили в розыск. Кроме того, еще до начала войны в США уехали фехтовальщики Илья и Алла Андреевы, которые открыто выражают поддержку Украине. Журналистка Елизавета Кирпанова специально для «Новой газеты Европа» поговорила с российскими фехтовальщиками о причинах их отъезда. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Что рассказали Сергей и Виолетта Бида

Серебряный призер Олимпиады 2020 года фехтовальщик Сергей Бида и его супруга Виолетта (в девичестве — Храпина), призер чемпионата мира и Европы 2019 года, приехали в Калифорнию в июне 2023 года.

В момент вторжения российских войск в Украину Сергей, по собственным словам, был в полной растерянности и не понимал, что делать. «Не верилось в то, что все это действительно происходит. Я чувствовал себя как пешка в большой игре, которая ни на что не может повлиять», — рассказал он.

Супруги продолжали выступать на соревнованиях в России до весны 2023 года. В мае они выехали из страны — официальной причиной отъезда называлось лечение. Сергея давно мучила боль в колене, и с его проблемой, по его словам, лучше всего справлялись врачи в США. После консультаций с врачами, составления плана лечения и реабилитации, спортсмены приняли решение не возвращаться в Россию.

«После того как россиянам запретили участвовать в международных соревнованиях, у нас пропала мотивация тренироваться. Мы не понимали, для чего мы это делаем. Ты приходишь на тренировку пустой, а на тебя еще кричат, какого хрена ты ходишь с кислым лицом. Ты уже взрослый человек, тебе 30 лет, а с тобой обращаются, как с юниором. И мы поняли, что не хотим возвращаться, что не видим в этом смысла. Мы хотим и дальше использовать знания, которые мы нарабатывали всю свою жизнь. Зачем нам терять свой талант и упускать возможности? Поэтому мы решили рискнуть и остаться в Америке», — пояснила Виолетта.

Ранее шпажистка признавалась, что в 2022 году ее уволили из сборной из-за видео в инстаграме. По словам супругов, поводом стало их совместное видео, которое было снято через пару месяцев после развода Сергея с первой женой. «Кто-то написал [президенту Федерации фехтования России Ильгару] Мамедову письмо: мол, у него же жена, он изменник. А ФФР такое не поощряет. Руководство, не зная реальной ситуации, решило раздуть из этого историю и наказать Виолетту, которая выложила то видео. Мне пришлось долго с ними разговаривать, чтобы ее вернули обратно в спорт», — пояснил Сергей. Повлиял ли этот инцидент на их решение не возвращаться в Россию, спортсмен не уточнил.

В конце июня Академия мастеров фехтования в Сан-Хосе, основанная знакомыми семьи Бида Игорем и Ириной Чирашня, приняла супругов на работу в качестве тренеров. После этого Сергей, который формально числился сотрудником Росгвардии, сообщил своему руководству в «Динамо», Росгвардии и федерации фехтования о завершении спортивной карьеры в России. «В ответ мне сказали: хорошо, удачи, давай пока. Никто деталями не интересовался», — рассказал он.

Российские СМИ и чиновники стали называть спортсменов «трусами и предателями родины» после того, как их допустили до участия во внутренних соревнованиях в США. Вскоре после этого был уволен главный тренер сборной России по шпаге Александр Глазунов, тренировавший Сергея. Бида считает это местью ФФР. «Тренер отвечает за наши результаты, а не за наше местоположение. Он что, должен был нас к батарее привязать?», — сказал Сергей.

По словам спортсмена, в октябре 2023-го ему позвонили из российской прокуратуры и сообщили, что против него возбуждено , а сам он находится в федеральном розыске. Виолетта попала в базу розыска еще через неделю. СМИ узнали об этом только в декабре.

При этом Бида подчеркивает, что они с Виолеттой пытались заранее уволиться со службы. «Я подходил к руководству со своей просьбой несколько раз. Нам прямым текстом говорили: это сейчас невозможно. Указ президента. Запрет на увольнение из госструктур. Забавно, что после шумихи, которая развернулась в СМИ, нас обоих уволили за три часа по скайпу. Три — потому что мы искали бумагу для принтера, чтобы распечатать приказ и расписаться. Сам разговор длился пять минут», — добавил Сергей.

Подробнее про Сергея и Виолетту Бида

Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида переехали в США, чтобы участвовать в соревнованиях. МВД России объявило их в розыск Спортсменов подозревают в самовольном оставлении воинской части (они числятся в «Динамо» и ЦСКА)

Подробнее про Сергея и Виолетту Бида

Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида переехали в США, чтобы участвовать в соревнованиях. МВД России объявило их в розыск Спортсменов подозревают в самовольном оставлении воинской части (они числятся в «Динамо» и ЦСКА)

Что рассказал Константин Лоханов

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров Константин Лоханов уехал из России 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабной войны в Украине. Тогда Лоханов проходил лечение в немецкой клинике из-за болей в бедре.

Первую операцию Лоханову сделали в октябре 2021 года. После этого он проходил реабилитацию в Германии. Позднее ему пришлось ненадолго вернуться в Россию из-за похорон матери, однако вскоре после этого он снова уехал в Германию, где 25 февраля ему сделали еще одну операцию.

Уже тогда Лоханов понимал, что, вероятно, не вернется в Россию из-за своего несогласия с войной. «До начала войны политические вопросы для меня стояли не так остро. Опять же, все скажут, что война началась в 14-м году, что правда. Но мне тогда было 15 лет. Какая политика? Но с началом полномасштабного вторжения мое мировоззрение как будто обострилось, все стало черно-белым. Для меня эта война неприемлема. Убивать невинных людей нельзя. У меня самая простая и понятная позиция», — заявил саблист.

Спустя полтора месяца после операции Константину разрешили ходить без костылей, и он решил уехать в США, поскольку у него была свободная неделя до начала реабилитации. «Я прилетел в США, потому что здесь было место, где я мог взять время, чтобы подумать, что мне делать дальше. И так спонтанно получилось, что для меня нашлась работа», — рассказывает Лоханов.

Он стал тренером в фехтовальном клубе La Jolla Fencing Academy в Сан-Диего, который основал саблист Дмитрий Гай. Лоханов был хорошо знаком с его сыном со времен соревнований среди кадетов.

Приняв окончательное решение остаться в США, Константин разорвал рабочие контракты с «Центром спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ ЦСП), который платил ему зарплату, и с клубом ЦСКА. Примерно в это же время Лоханов расстался со своей женой Софией Поздняковой, дочерью президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Саблист не стал вдаваться в подробности развода, но отметил, что разрыв «происходил гораздо сложнее, чем его описывает желтая пресса». «Мы вели с Соней многочасовые телефонные разговоры, которые закончились ничем. Я звал ее в Америку. Она долго сомневалась, но в итоге отказалась. Соня сделала свой выбор, я — свой», — заключил Лоханов.

Бракоразводный процесс Константина и Софии проходил непублично, однако в сентябре 2022 года об их расставании сообщил «Матч ТВ». Лоханов говорит, что не знает, кто мог «слить» журналистам информацию об их разводе. Однако вскоре на сайте телеканала вышла новость с комментарием Станислава Позднякова. «Считаю, что воспитание и любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов», — заявил тогда глава ОКР.

Сам Лоханов сказал, что «с улыбкой» отреагировал на слова Позднякова. Правда, он до сих пор не понимает, при чем здесь малиновое фраппе, которое он ни разу не пробовал, и желтый самокат, которого у него никогда не было, пишет «Новая газета Европа».

Константин Лоханов (справа) на Олимпийских играх в Японии, 27 июля 2021 года Hassan Ammar / AP / Scanpix / LETA

Что рассказали Илья и Алла Андреевы

Российский саблист Илья Андреев, бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов и дважды серебряный призер на первенствах мира среди юниоров, уехал в США в январе 2022 года, когда узнал, что бывший тренер американской олимпийской сборной Аркадий Бурдан ищет тренера в свой клуб Nellya Fencers в Атланте. Его супруга Алла Андреева, бывшая рапиристка, тогда решила остаться в России, чтобы защитить свой диплом. Как рассказали супруги, они не думали, что Россия нападет на Украину.

«Илья сам смотрел выступление президента [Владимира Путина] в прямом эфире из-за разницы во времени, а в Москве было раннее утро. Я проснулась, и мы стали следить за новостями вместе. У меня началась паника. Илья — там, а я — здесь. Что будет, если закроют границы? Тогда санкции еще не ввели, но я уже понимала, что начнутся проблемы с визами», — рассказала Алла.

Вскоре после начала боевых действий Аркадий Бурдан согласился взять Илью тренером в свой клуб, а Алла уехала из России в Армению. В июне ей выдали американскую визу, после чего она улетела в Атланту.

В США Алла следила за деятельностью российского движения «Феминистское антивоенное сопротивление», образованного после начала российского вторжения в Украину. В феврале 2023 года участницы американского отделения движения начали готовить в Нью-Йорке акцию, приуроченную к годовщине войны в Украине. Алла хотела принять в ней участие, но из-за расстояния решила провести подобную акцию в Атланте. По ее словам, она тогда предложила нескольким знакомым фехтовальщикам принять участие в акции, но они отказались «по личным причинам». В итоге на свой первый протест Андреевы вышли вдвоем.

«Я понимал, что это правильно, что это нужно сделать. Но еще я себе признался, что сотворить экшн, выйти на какой-то перформанс, вообще-то, — это стремно и страшно. Мы не Pussy Riot, мы к такому не привыкли. Я не представляю, какими большими должны быть яйца у людей, которые выходили на протесты в России», — сказал Илья.

Андреевы решили провести акцию в общественном парке Атланты, построенном к Олимпиаде 1996 года. 24 февраля 2023 года они вышли на протест, держа в руках плакаты с имитацией кровоподтеков и : «Stop the war in Ukraine now» и «365 days as Putin kills civilians in Ukraine». Во время акции Алла раздавала прохожим листовки с QR-кодом, по которым можно было перевести донат организации Help Ukraine Center USA, занимающейся гуманитарной помощью для украинцев.

«В начале акции мы нервничали из-за того, что вокруг парка циркулировала полицейская машина. Они подъезжают, а у нас все сжимается внутри. Чисто российская травма. Когда я поняла, что нас не собираются прогонять, я почувствовала необычайную уверенность и начала активнее взаимодействовать с людьми. Сама подходила к ним, отдавала листовки, объясняла, почему мы тут стоим. Все очень удивлялись тому, что мы русские. Спрашивали: „Разве не все русские поддерживают Путина?“ Люди почему-то думали, что раз мы с такими плакатами, то мы украинцы», — рассказала Алла.

Позднее на Андреева обратили внимание российские правоохранительные органы. По мнению супругов, это могло быть связано с заявлением Ильи, которое он направил в российскую прокуратуру. В нем саблист назвал Владимира Путина военным преступником. Вскоре после этого с его бабушкой и мамой связался человек, представившийся участковым. Среди прочего он расспрашивал об Илье, его местонахождении и отношении к «курсу государства». Звонивший объяснил свои вопросы тем, что на Андреева «поступила негативная характеристика».

Летом 2024 года в Париже пройдут Олимпийские игры. В них в составе американской сборной могут выступить Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов. В январе россиян поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Ассоциация фехтования США, которые обратились к конгрессменам с просьбой предоставить российским спортсменам американское гражданство.

«Все трое принесли жертвы ценой огромных личных затрат и подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию, и мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайной ситуации», — говорилось в письме генерального директора Ассоциации фехтования США Фила Эндрюса.

Адвокат Джек Винер, представляющий интересы супругов Бида и Лоханова, уточнил, что следующим шагом должно стать рассмотрение конгрессом законопроекта о предоставлении гражданства фехтовальщикам. Он не назвал сроков, но отметил, что его «воодушевляет энтузиазм» представителей американского руководства по этому вопросу.

«Мои клиенты воплощают основные высшие ценности США: свободу, самоопределение и защиту этих принципов. В мире, где люди жалуются на глобальные события, не вылезая из безопасных экранов своих айфонов, эти трое приносят жертвы в реальной жизни за свои глубоко укоренившиеся принципы торжества добра над злом», — заключил Винер.

Читайте также

Три российских фехтовальщика решили получить гражданство США, чтобы выступить за американскую сборную на Олимпиаде Среди них — бывший зять главы Олимпийского комитета России

Читайте также

Три российских фехтовальщика решили получить гражданство США, чтобы выступить за американскую сборную на Олимпиаде Среди них — бывший зять главы Олимпийского комитета России