Российский саблист Константин Лоханов (справа) в поединке против француза Себастьена Патриса на чемпионате мира среди юниоров в Италии. Верона, 4 апреля 2018 года Daniel Derajinski / Alamy / Vida Press

Три российских фехтовальщика — и — намерены получить гражданство США, чтобы представлять национальную сборную страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщила американская газета USA Today.

Сергей и Виолетта Бида

По ее данным, планы спортсменов поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Ассоциация фехтования США (USA Fencing), которые написали письма в поддержку россиян. Глава USA Fencing заявил в письме, направленном в конгресс 5 января, что три российских спортсмена «принесли себя в жертву» и «подвергли свою жизнь риску», чтобы выступать за команду США.

Адвокат Джек Винер из Нью-Йорка, представляющий интересы фехтовальщиков, сообщил, что юридическая компания Covington & Burling начала общаться с конгрессменами, чтобы россияне смогли получить гражданство США. По словам адвоката, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде в составе сборной США, конгрессу нужно принять законопроект о предоставлении им американского гражданства, документ должен подписать президент США Джо Байден.

Журналисты USA Today поговорили с 30-летним Сергеем и 29-летней Виолеттой Бида, которые женаты почти два года, в кафе на севере Калифорнии. Оба были в одежде USA Fencing. В разговоре с изданием Виолетта Бида сказала, что «почувствовала свободу», когда она ступила на американскую землю. По ее словам, пара готова представлять США на соревнованиях. Спортсмены попросили не разглашать их точное местонахождение. Сергей и Виолетта Бида после отъезда из России стали фигурантами уголовного дела об оставлении воинской части. Они числились в «Динамо» и ЦСКА, которые относятся к Росгвардии и Минобороны РФ соотвественно. МВД России объявило спортсменов в розыск.

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Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида переехали в США, чтобы участвовать в соревнованиях. МВД России объявило их в розыск Спортсменов подозревают в самовольном оставлении воинской части (они числятся в «Динамо» и ЦСКА)

Подробнее об этом деле

Фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида переехали в США, чтобы участвовать в соревнованиях. МВД России объявило их в розыск Спортсменов подозревают в самовольном оставлении воинской части (они числятся в «Динамо» и ЦСКА)

С 25-летним Константином Лохановым журналисты USA Today встретились в Сан-Хосе в Калифорнии. Спортсмен в разговоре с изданием выступил против полномасштабного российского вторжения в Украину: «Они начали войну, убивая народы и думая, что это нормально». Лоханов уехал из России за день до вторжения, после чего перебрался в США. Спортсмен рассчитывал, что вместе с ним переедет его жена, фехтовальщица София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, но она отказалась. В итоге они развелись.

Ранее три российских фехтовальщика подписали документы, позволяющие им выступать на внутренних американских турнирах, которые организует USA Fencing. Для этого они, в частности, заявили, что не поддерживают вторжение российских войск в Украину. В США все трое занимаются тренерской работой.

Мать Сергея Биды Елена Гришина сообщила ТАСС, что не говорила с сыном о том, что он хочет выступать за сборную США. «Я с ним не общалась. Никакой информации у меня нет», — сказала Гришина.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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