Войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. ВСУ удалось сбить 14 из 20 беспилотников

Российские войска в ночь на 31 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, дроны были запущены из Краснодарского края и Курской области. Всего для удара использовали 20 беспилотников, 14 из них, по данным командования Воздушных сил ВСУ, удалось сбить.

Кроме того, войска РФ запустили три баллистические ракеты с территории аннексированного Крыма и из Воронежской области, говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил ВСУ о последствиях атаки не сообщает, указывая лишь, что дроны были сбиты над Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областями.

Глава Харьковской области Олег Синегубов написал, что в областном центре из-за атаки дронов поврежден частный жилой дом, магазин и объекты гражданской инфраструктуры. Три человека получили легкие ранения.