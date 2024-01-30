Война Семьсот шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 января читайте здесь.
Главные новости:
- «Зеркало недели»: Зеленский встречался с Залужным и предлагал ему покинуть пост главкома ВСУ.
- Ночью войска РФ атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 15 из 35 дронов.
- Беспилотники атаковали Крым и четыре региона России. В Минобороны РФ заявили, что уничтожили 21 дрон.
- Страны ЕС согласовали план по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов, сообщила Financial Times.
В Госдуму внесли законопроект о льготах и праве на наследство для сожительниц погибших участников российского вторжения в Украину. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Документ предполагает, что если мужчина и женщина жили вместе не менее трех лет или не менее года и у них есть общий ребенок, а также вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать браком через суд.
В таком случае «фактическая» жена получит право на наследство и положенные законом льготы, заявил Турчак.
Под обстрел российских войск попал завод по производству сыра в поселке Великий Бурлук под Купянском Харьковской области, сообщил «Суспильне» глава поселка Виктор Терещенко.
«Это был сыродельный завод. Он не работал. Последствия: повреждены админздания, промышленные здания. Это территория промышленного предприятия. Попало туда. Повреждены до 10 частных домов: выбило часть окон, кровли», — рассказал Терещенко.
Беспилотник пытался атаковать нефтебазу компании «Калуганефтепродукт» в Калужской области, сообщает Baza без ссылки на источник.
По данным издания, беспилотник был сбит силами ПВО. В то же время Shot утверждает, что дрон сбили из автомата. Обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее об уничтожении беспилотника возле Калуги сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Белозерской общины в Херсонской области, сообщила региональная прокуратура.
По данным украинского следствия, российские войска вели обстрел в ночь на 30 января 2024 года. В поселке Велетенское под обстрел попал частный дом. Погиб мужчина, ранена его жена.
Ведется расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
В министерстве энергетики Украины сообщили, что в результате российского обстрела повреждено оборудование на подстанции «Укрэнерго» в Днепропетровской области. Возникло возгорание. Из-за случившегося обесточено местное предприятие.
Ранее в «Укрэнерго» говорили, что российский дрон повредил оборудование подстанций в одном из центральных регионов, не уточняя название региона.
В Минэнерго Украины добавили, что в результате обстрела повреждены сети в Семеновской общине в Черниговской области. Без электричества остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.
Кроме того, из-за боевых действий в Константиновке Донецкой области обесточено оборудование оператора системы распределения, без энергии остались подстанция и бытовые потребители.
Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил 29-летнего украинского военного Василия Ткачука к пожизненному заключению по обвинению в убийстве восьми мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Ткачук, по данным ведомства, был командиром взвода 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
По версии следствия, Ткачук, находясь на боевой позиции, расположенной на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, якобы приказал своим подчиненным расстрелять десять мирных жителей, проходивших возле завода. От полученных ранений умерли семь мужчин и одна женщина, двое мужчин спаслись.
Страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд, из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины.
Как сообщает Financial Times, решение было единогласно принято на встрече постпредов ЕС, в ближайшие недели его предстоит формализовать.
В соответствии с соглашением, прибыль депозитария Euroclear от инвестирования замороженных активов будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться акционерам. Впоследствии ее передадут в специальный фонд ЕС для адресной поддержки Украины — решение об этой передаче все страны Евросоюза также будут должны единогласно поддержать.
Как подчеркивается в проекте соглашения, такой механизм будет «соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву».
- Власти Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ как минимум с осени 2022 года. Через несколько месяцев таких обсуждений специальная рабочая группа пришла к выводу, что конфискация самих активов юридически невозможна, после чего было принято решение искать легальные пути использования для поддержки Украины прибыли от них.
Политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительную колонию № 7 в Омске. Об этом, пишет «Новая газета», политик сообщил своему адвокату Марии Эйсмонт.
Ранее Кара-Мурза находился в омской колонии № 6. 29 января стало известно, что его увезли из этой колонии.
Как рассказал Кара-Мурза, его перевели в ЕПКТ колонии № 7 26 января. «В пятницу меня без всякого предупреждения вызвали на „комиссию“ за очередное „злостное нарушение“, когда я не встал по команде „Подъем“, которую мне не включили, постановили перевести в ЕПКТ. „Чтобы жизнь медом не казалась“», — цитирует «Новая газета» письмо политика.
В ЕПКТ Владимир Кара-Мурза должен провести четыре месяца — до 26 мая, но, по его словам, «эти сроки могут сдвигаться, если опять будет ШИЗО».
- Владимир Кара-Мурза был заключен под стражу в апреле 2022 года. Защита настаивала на том, что Кара-Мурза по состоянию здоровья не может содержаться в СИЗО, но суд это проигнорировал. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и распространении «фейков» про российскую армию. Политик вину не признал.
Линия фронта в районе Купянска, Харьковская область
Во время ночной атаки российских беспилотников было повреждено оборудование на одной из подстанций «Укрэнерго» в центральном регионе Украины, сообщила компания.
Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя воздушной тревоги. Поврежденное оборудование компания собирается заменить на новое.
Как сообщало командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 января российские войска атаковали Украину 35 дронами-камикадзе. ВСУ заявили, что сбили 15 беспилотников.
За минувшие сутки шесть районов Белгородской области подверглись обстрелам и атакам со стороны ВСУ, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате минометного обстрела пострадала мирная жительница — у нее порезы от стекла на лице и руках. В нескольких населенных пунктах повреждены жилые дома, здание коммерческой организации, линия газоснабжения, автомобили и экскаватор.
Украинские военные сбили российский истребитель Су-34. Об этом, пишет «РБК-Украина», заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона. По его словам, самолет был сбит 29 января над Луганской областью.
Минобороны РФ о потере истребителя не сообщало.
Борис Надеждин 31 января должен сдать в Центральную избирательную комиссию подписи для регистрации на выборах президента России. Если случится чудо, в бюллетене появится антивоенный кандидат — и вопреки всякой логике, десятки тысяч людей в России и за рубежом скрестили пальцы. По просьбе кооператива независимых журналистов «Берег» корреспонденты «Медузы» Маргарита Лютова и Андрей Перцев поговорили с Борисом Надеждиным. Мы публикуем эту беседу без сокращений.
Один мирный житель погиб в результате ракетного обстрела Мирнограда в Донецкой области
Один человек погиб, еще один ранен во время российского обстрела Мирнограда в ночь на 30 января, сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.
Ракета попала в пристройку к отелю, где на тот момент находились около 30 человек, они не пострадали. Повреждены три дома и три автомобиля.
«Это очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное подтверждение, что в Донецкой области оставаться опасно. Берегите себя! Эвакуируйтесь!» — призвал Филашкин.
В свою очередь украинское издание «Зеркало недели» утверждает, что встреча президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, на которой обсуждалась отставка последнего, все же состоялась.
По словам источников «Зеркала недели» в офисе президента и окружении главкома ВСУ, Зеленский и Залужный встречались 29 января. В ходе встречи Зеленский, по словам собеседников издания, предлагал Залужному покинуть пост главкома ВСУ.
В ответ Залужный, по их данным, заявил, «что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать».
Сам писать заявление об отставке, уверяют источники «Зеркала недели», Залужный не собирался и не собирается. Для того, чтобы снять главкома ВСУ с его поста указом президента, напоминают они, необходимо соответствующее представление от министра обороны.
Журналисты также спросили у источников, предлагали ли Залужному какие-либо другие посты в том случае, если он идет в отставку. Собеседники издания заявили, что «ничего адекватного или существенного» не предлагали. Речь, по их словам, шла только о статусе помощника или советника.
Валерий Залужный на фоне слухов о своей отставке опубликовал фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой
Украинские СМИ и телеграм-каналы вечером 29 января начали писать об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Ряд источников сообщал, что отставка Залужного согласована, но пока не оформлена указом, другие утверждали, что указ подписан, но не опубликован.
Минобороны Украины и пресс-служба Владимира Зеленского назвали информацию об отставке несоответствующей действительности. Сам Зеленский в вечернем видеообращении Залужного не упоминал.
Последствия обстрелов и атак беспилотников в регионах Украины
Ситуация в регионах Украины
- Днепропетровская область. В Кривом Роге один российский беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры, произошел пожар, никто не пострадал. Второй дрон сбили ВСУ. В Николаевском районе войска РФ обстреляли из артиллерии Красногригоревскую общину. Поврежден частный дом, хозяйственные постройки, автомобиль. Люди не пострадали.
- Николаевская область. В результате падения обломков сбитого российского дрона загорелся грузовой автомобиль. Водитель получил черепно-мозговую травму. Войска РФ обстреливали из артиллерии населенные пункты Куцурубской общины. Пострадавших нет.
- Киевская область. В результате падения обломков сбитых дронов на территории одного из предприятий произошел пожар. Повреждены административное здание, ангар и три автомобиля. Люди не пострадали.
- Черкасская область. В районе города Умань беспилотник попал по заброшенному зданию. Еще один дрон был сбит. Пострадавших нет.
- Харьковская область. Поздно вечером 29 января войска РФ запустили не менее шести беспилотников по городу Змиёв Чугуевского района. Ранения получили два мирных жителя. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 10 ударов ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лысовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей, а также 114 авиационных ударов, совершили 99 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 70 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили семь атак противника возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили четыре атаки россиян в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки противника вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще восемь атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские военные отбили восемь атак россиян недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На шахтерском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районе Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении украинские военные отбили две атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении войска РФ совершили восемь безуспешных штурмов на позиции ВСУ.
- Украинская авиация нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по двум средствам противовоздушной обороны, четырем артиллерийским установкам и станции радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Для российский врачей решение эмигрировать — особенно сложное. Процедура признания квалификации может быть непростой и длительной, нужно знать иностранные языки, а иногда сдавать экзамены и заново поступать в ординатуру. По просьбе кооператива независимых журналистов «Берег» Диана Карлинер поговорила с врачами, которые уехали из России после начала полномасштабной войны, о том, как они принимали решение о переезде и удалось ли им найти себе место в новой стране. «Медуза» публикует этот материал.
Беспилотники атаковали Крым и четыре региона России. В Минобороны РФ заявили, что уничтожили 21 дрон
Министерство обороны РФ утверждает, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 30 января уничтожили и перехватили 21 беспилотник самолетного типа. Российская сторона обвинила в атаке Киев.
По данным Минобороны, 11 беспилотников участвовали в атаке на аннексированный Крым. Кроме того, пять дронов атаковали Белгородскую область, три — Брянскую, один — Калужскую и один — Тульскую область.
Глава аннексированного Севастополя Александр Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили дрон над акваторией Черного моря в районе Бельбека. По его словам, инфраструктура Севастополя не повреждена.
Средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги, обломки дрона упали на крышу технической нежилой постройки, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, пожара не возникло, никто не пострадал.
В Брянской области беспилотник уничтожили над территорией Навлинского района, рассказал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что из-за падения обломков беспилотника никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.
Власти Белгородской области случившееся пока не комментировали.
Ночью войска РФ атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 15 из 35 дронов
В ночь на 30 января российские войска запустили по территориям Украины 35 беспилотников типа «Шахед-136/131». Военные РФ запустили дроны из Краснодарского края, Курской области и аннексированного Крыма, заявило командование Воздушных сил ВСУ.
ВСУ сбили 15 российских дронов в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей. Что стало с остальными беспилотниками, не сообщается.
Часть дронов, утверждает командование Воздушных сил ВСУ, российские военные направили по прифронтовым территориям, «пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ».
Здравствуйте! Начинается 706-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.