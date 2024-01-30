Война Семьсот шестой день. Онлайн «Медузы»

В Госдуму внесли законопроект о льготах и праве на наследство для сожительниц погибших участников российского вторжения в Украину. Об этом рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Документ предполагает, что если мужчина и женщина жили вместе не менее трех лет или не менее года и у них есть общий ребенок, а также вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника можно признать браком через суд.

В таком случае «фактическая» жена получит право на наследство и положенные законом льготы, заявил Турчак.