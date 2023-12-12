РБК: доверенными лицами Путина на президентских выборах станут волонтеры и «военкоры». В список также войдут Михалков, Шаман и Гергиев

Список Владимира Путина на президентских выборах 2024 года обновится примерно на 40% по сравнению со списком кампании 2018 года, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю.

В рамках кампании 2024 года в список доверенных лиц войдут волонтеры и «военкоры», в том числе корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, пишет издание. По данным РБК, также рассматриваются кандидатуры Александра Сладкова из ВГТРК и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

Список пополнят представители организаций, которые появились после начала полномасштабного российского вторжения в Украину — государственный фонд «Защитники Отечества» во главе с двоюродной племянницей Путина и Комитет семей воинов Отечества. Обе организации собирались работать с участниками и их семьями.

В число доверенных лиц, пишет РБК, также войдут деятели культуры, в том числе режиссер Никита Михалков, актеры Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и певец Шаман (Ярослав Дронов). Кроме того, в список войдет часть участников по выдвижению Путина.

О том, что Кремль начал формировать список доверенных лиц, РБК сообщал в начале октября. По данным издания, кандидатов в список отбирали по нескольким критериям: они должны были публично поддерживать Владимира Путина и вторжение в Украину, а также быть «обучаемыми» и узнаваемыми для россиян.

Источники «Медузы» говорили, что в список доверенных лиц войдут артисты, которые поедут с «патриотическими» гастролями по российским регионам.

Путин уже объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Как писала «Медуза» еще до его официального заявления, в администрации президента определились с «конкурентами» Путина и решили, что он должен набрать больше 80%.

Совет Федерации назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года. ЦИК РФ постановил, что голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта. Выборы президента РФ также пройдут на аннексированных территориях Украины, где введено военное положение.