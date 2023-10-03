Кремль начал предварительное формирование списка для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Администрация президента РФ попросила регионы составить такие списки. На прошлой неделе власти российских регионов направили свои предложения в Москву, рассказали РБК источники, близкие к руководству трех российских субъектов.

По словам двух собеседников издания, главная задача доверенного лица — «увеличить уровень поддержки кандидата и ни в коем случае не допустить его снижения». Люди, которых включили в списки, должны были соответствовать нескольким критериям, в том числе публичная поддержка президента и , а также высокий уровень узнаваемости.

Доверенные лица также должны представлять общественной жизни, быть готовы участвовать в избирательной кампании и «нести временные издержки», иметь навыки публичных выступлений, опыт участия в дебатах и быть «обучаемыми», пишет РБК.

Количество доверенных лиц в списке от каждого региона определяется квотой, которая зависит от числа избирателей, зарегистрированных в субъекте, рассказал один из собеседников издания. РБК отмечает, что «Единая Россия» также попросила свои региональные отделения составить список потенциальных доверенных лиц.

Кремль уведомил власти регионов, что кандидатов в доверенные лица будут обучать навыкам публичных выступлений и «основным смыслам избирательной кампании и ценностям, которые защищает кандидат». Обучение проведут в октябре — декабре, уточнил один из источников РБК.

На выборах 2018 года у действующего президента России Владимира Путина было не менее 476 доверенных лиц. В их число входили спортсмены Александр Овечкин и Елена Исинбаева, телеведущий Дмитрий Губерниев, актеры Алексей Гуськов и Владимир Машков, певица Лариса Долина, пианист Денис Мацуев, рэпер Тимати и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Президент России Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в выборах 2024 года. Однако, по словам источников «Медузы», в Кремле исходят из того, что он решит переизбираться.

Так, в администрации президента решили, что на выборах 2024-го Путин должен набрать больше 80%, и даже определились с «конкурентами». Как рассказывали собеседники «Медузы», одним из главных критериев отбора «соперников» Путина стал возраст: среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет.

По данным «Коммерсанта», старт неформальной президентской кампании приурочен к открытию международной выставки-форума «Россия» в ноябре. О том, что форум будет использоваться в кампании Путина, ранее писали «Ведомости» и «Медуза», «Верстка» отмечала, что Путин может объявить о своем выдвижении именно на открытии выставки.