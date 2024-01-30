Вы наверняка помните пропагандистский фильм о рынке жилья в Мариуполе «Медиазона» рассказала, как на самом деле живут люди в городе, разрушенном российской армией

Война. Разрушенный дом в Мариуполе. 8 апреля 2023 года Владимир Александров / Anadolu Agency / Getty Images

В первые месяцы после начала полномасштабного вторжения России в Украину Мариуполь был почти полностью разрушен. Город стал одним из символов украинского сопротивления агрессии. В условиях оккупации российская пропаганда рассказывает, как Мариуполь отстраивают (вы наверняка видели, например, это видео). «Медиазона» рассказала, что там на самом деле происходит, — и как жители города пытаются вернуть свои дома.

Для получения нового жилья оставшиеся без него мариупольцы должны предоставить оккупационной городской администрации документы на утраченную недвижимость. По словам бывшего главы «Мариупольского телевидения» Николая Осыченко, который уехал из города в марте 2022 года и поддерживает контакты с оставшимися в Мариуполе жителями, у многих в городе не осталось соответствующих документов.

В конце 2022 года оккупационные власти Мариуполя начали опись квартир и домов. В октябре прошлого города оккупационные власти выпустили распоряжение, согласно которому для переписи объектов недвижимости создаются «инвентаризационные комиссии». Они проводят «визуальный и функциональный осмотр» квартир в городе. Члены комиссии должны выяснить, есть ли у недвижимости владельцы. При этом если хозяева не предоставят документы на жилье в течение 30 дней, они «утратят право пользования такими жилыми помещениями».

При этом есть примеры, когда наличие документов не поможет вернуть жилье. «Медиазона» приводит слова Александры Борман, которая 12 лет стояла в очереди за квартиру и вместе с семьей въехала в дом на улице Героической за год до российского вторжения. После начала войны в ее дом попал снаряд, половина здания «просто рухнула». Долгое время на месте разрушенного дома оставались руины. Александра собрала необходимые документы — ордер на квартиру, справку о прописке и договор социального найма, но в новой жилплощади ей отказали без объяснения причин. По словам Александры, в городской администрации ей заявили, что дом полностью снесли, место выкуплено под застройку «какого-то частного закупщика», а ей «ничего не положено», так как она получала квартиру от города.

Сейчас Александра с двумя детьми живет в частном доме в районе Мирный. Там четвертые сутки нет света.

Николай Осыченко утверждает, что в первую очередь жилье в Мариуполе получают чиновники из оккупационной администрации и приезжие строители. Некоторых жителей, по его словам, расселили в общежития, где люди остаются и сейчас, хотя им обещали, что это временная мера. Некоторые люди до сих пор живут в подвалах, отмечает он.

По словам Николая, российские власти отстраивают прежде всего центр Мариуполя и районы на въезде в город со стороны Донецка и Запорожья. При этом на левом берегу (там находится, в частности, завод «Азовсталь»), который ближе к России, — «жопа такая, что ой-ой-ой», там «разбито почти все».

Как рассказал депутат городского совета Мариуполя Олег (его фамилия в публикации «Медиазоны» не указана), на левом берегу снесли почти все дома на Морском бульваре — это около четырех километров вдоль моря. По его мнению, там будут строить элитное жилье. Сейчас там не построен ни один дом. До войны это был «целый микрорайон хрущевок».

По словам Олега, оставшиеся без жилья мариупольцы не скрывают недовольства происходящим.

Представьте себе, снести целый микрорайон и потом не дать людям ничего. Дома, которые погорели, но их восстановили — туда заселяют людей, которые там жили. Правда, представьте себе дом девятиэтажный, где пять этажей снесено. С пятого до девятого они достраивают его кирпичом — я не строитель и не знаю, насколько это безопасная конструкция, но… Сложнее с новыми домами, которые еще только будут построены: дадут ли людям там жить или нет? Думаю, на это нет ответа и у нынешнего руководства города, потому что в город пришел частный инвестор.

Олег напомнил о ситуации с «Домом с часами», который был разрушен в марте 2022 года и затем снесен. В июле 2023 года было объявлено о начале продаж квартир в новом реконструированном здании. Местные паблики, как отмечает «Медиазона», писали, что стоимость однокомнатной квартиры в еще не достроенном доме составляет пять миллионов рублей, двухкомнатной — восемь с половиной миллионов. В офисе компании-застройщика «РКС-Девелопмент» заявили журналистам, что свободных квартир в доме уже нет, все раскуплены.

В декабре бывшая жительница дома Мария рассказывала «Холоду», что одобрение на новые квартиры получили только 11 человек, живших в «Доме с часами». При этом жилье им пока не предоставили, и жить они будут не там. У самой Марии все документы на квартиру сгорели, поэтому она не может даже подать заявку на жилье.

Еще до принятия нового постановления, когда мы узнали, что наш дом строится под ипотеку, мы начали требовать, писать, что нам нужно жилье именно в нашем доме. Прокуратура нам вообще замечательно отвечает, что они запросили информацию у администрации Мариуполя и у застройщика, но те им ее не предоставили, поэтому они помочь не могут.

А вот что рассказывают про Мариуполь пропагандисты

В соцсетях завирусился пропагандистский фильм о рынке жилья в Мариуполе. В нем задают вопрос: вложиться в «разрушку» — это выгодно? Российская армия почти полностью уничтожила город

А вот что рассказывают про Мариуполь пропагандисты

В соцсетях завирусился пропагандистский фильм о рынке жилья в Мариуполе. В нем задают вопрос: вложиться в «разрушку» — это выгодно? Российская армия почти полностью уничтожила город

«Медиазона» поговорила с Михаилом (фамилия не указана) из Новосибирска, который с октября по декабрь 2022 года был подсобным рабочим на стройке гостиницы «Дружба». Сейчас это здание — общежитие для потерявших жилье мариупольцев. Он утверждает, что к тому времени почти год путешествовал автостопом по России и услышал от попутчиков, что в Мариуполе можно заработать на стройке.

По его словам, большинство строителей, с которыми он работал, приехали в Мариуполь из поселка Матвеев Курган Ростовской области. Бригада снимала дом в поселке Гуглино, первое время там не было электричества и воды. Михаил рассказал, что зарабатывал две тысячи рублей в день — работал грузчиком, маляром, штукатуром, уборщиком. Он утверждает, что зарплаты у рабочих были от двух до двух с половиной тысяч рублей в день, у девушек-рабочих — от полутора тысяч до 1800. По словам Михаила, почти все были недовольны такими деньгами, потому что думали, что «приехали сто тысяч в месяц зарабатывать».

Я в шоке оттуда вернулся, с моральным потрясением от увиденного. Те условия, в которых я жил, совершенно не стоят того: ни питание не предоставлялось, ни жилье. Опыт был травмирующим в том числе потому, что город превратился в искореженные руины с зияющими огрызками обгорелых домов, а оставшиеся горожане рассказывали о страшных потерях и цене «освобождения»… о котором, как я подозреваю, они не просили.

Михаил также рассказал, что их бригадир сотрудничал с двумя компаниями — петербургской «ТехноСтрой» и московской «РосКомСтрой». «Дружба» была «под московской фирмой», рассказал он. «Медиазона» отмечает, что сайт «РосКомСтроя» не обновлялся с 2018 года. Компанией «ТехноСтрой» руководит петербургский бизнесмен Иван Орынчук. В ноябре 2022 года власти Петербурга наградили его за «восстановление» Мариуполя почетной грамотой, а спустя неделю Орынчука арестовали по делу о хищениях при работах на объектах Кремля.

Кто «восстанавливает» Мариуполь

Петербургские власти уже год «восстанавливают» Мариуполь. Но не раскрывают, сколько это стоит «Бумага» выяснила, кто и как финансирует работы в оккупированном городе

Кто «восстанавливает» Мариуполь

Петербургские власти уже год «восстанавливают» Мариуполь. Но не раскрывают, сколько это стоит «Бумага» выяснила, кто и как финансирует работы в оккупированном городе

Как сообщала «Бумага», активное участие в «восстановлении» разрушенного Мариуполя принимает Санкт-Петербург. Еще в мае 2022 года петербургский губернатор Александр Беглов объявил о побратимстве двух городов. По подсчетам издания, в работах в Мариуполе и их финансировании участвует не менее 25 петербургских организаций.

«Медиазона» пишет, что строительные работы в Мариуполе курирует государственна компания «Единый заказчик в сфере строительства». Согласно ее отчету, опубликованному в марте 2023 года, в городе планируется снести 407 домов, из которых 321 уже снесли. Еще 1829 объектов подлежат «ремонтно-восстановительным работам».

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