В конце января в тиктоке и иксе (бывший Twitter) стали распространяться отрывки из документального фильма, посвященного рынку недвижимости в оккупированном Мариуполе. Российская армия захватила город весной 2022 года. За два с половиной месяца осады и непрекращающихся обстрелов он был практически целиком разрушен, вместе с металлургическим комбинатом «Азовсталь», где держали оборону военнослужащие ВСУ. После аннексии части украинских территорий власти РФ стали активно застраивать Мариуполь заново, заметая следы военных преступлений.

Фильм под названием «Шок-цены на квартиры в Мариуполе» (подзаголовок на обложке видео гласит «Миллионы за руины») вышел в ноябре на ютьюб-канале «Мирные». Этот проект делает «военкор» Регина Орехова, журналистка российского государственного агентства РИА Новости. В 2022 году она получила специальный приз премии Союза журналистов России «Золотое перо» с формулировкой «За смелость при выполнении журналистского долга».

Проект «Мирные», как утверждается, рассказывает о жизни простых людей в зоне конфликта. «Это истории людей, которые вынужденно оказались под перекрестным огнем — одни уехали, другие остались. Что с ними происходит, как они выживают и о чем думают», — говорится в его описании. Судя по каналу, Орехова работает в основном в Мариуполе. Ранее у нее, например, выходили репортажи о подземельях «Азовстали», морском порте, городских роддомах и драмтеатре, разрушенном при российской бомбардировке.

Во вступлении к получасовому фильму о рынке недвижимости Орехова обещает ответить на следующие вопросы: «Как купить квартиру в Мариуполе? Выгоднее ли вложиться в „разрушку“, чтобы потом продать дороже, когда восстановят? Как здесь снять в аренду помещение для бизнеса, сколько это стоит? Какие квартиры предлагают на продажу и от чего зависит цена? Здесь разбитые здания соседствуют с новенькими и восстановленными. Рынок недвижимости очень нестандартный. Мы его подробно изучили и сейчас вам обо всем расскажем».

МИРНЫЕ

В репортаже «военкор» беседует с тремя местными риелторами, которые демонстрируют ей жилье, выставленное на продажу в разных частях города. Как выясняется, это в основном полуразрушенные квартиры, в спешке брошенные жителями со всеми личными вещами во время боевых действий. Но даже такое жилье, по словам агентов по недвижимости, пользуется большим спросом.

Есть даже варианты, когда продают фактически руины, одни стены в пострадавшем от обстрелов доме. Но эти дома затем бесплатно восстанавливают российские строительные компании, что значительно повышает стоимость квартир. В фильме также показаны редкие не затронутые войной жилища или заново отремонтированные квартиры в восстановленных домах. Цены на них колеблются в районе 4-6 миллионов рублей. Элитным жильем считаются квартиры в старинных сталинских домах в центре Мариуполя с сохранившимся внутренним двором (то есть охраняемой парковкой), реставрированными подъездами и видом на море.

Много ли агентств недвижимости работают сейчас в Мариуполе, интересуется Орехова. « Ну, на квадратуру уцелевших граждан, можно сказать, немного, но они есть, конечно », — отвечают ей.

Риелторы рассказывают, что в основном квартиры покупают приезжие «из большой России», и жалуются, что местным жителям невозможно приобрести новое жилье, даже по ипотеке. По их словам, для жителей аннексированных ДНР и ЛНР российские власти ввели специальную льготную ипотеку под 2% на новое жилье, которым сейчас застраивают город. Но местные не могут получить одобрение у банков, потому что большинство официально никак в Мариуполе не устроены — в городе нет работы с достойной зарплатой.

Почему — а главное, кем все жилье в Мариуполе было разрушено, — в фильме не объясняется. Риелторы уклончиво говорят про «все эти события» или «боевые действия».

Вот наиболее примечательные цитаты из фильма

Агент по недвижимости Наталья

Она демонстрирует полуразрушенную трехкомнатную квартиру площадью 86 квадратных метров в центре Мариуполя, выставленную на продажу за пять миллионов рублей. В квартире нет электричества, протекает потолок, разбросаны личные вещи прошлых владельцев, но заменены стеклопакеты.

Все комнаты раздельные, есть балкон, лоджия, большая гостиная, шикарный вид открывается с балкона. Смотрите, видно отсюда наши известные шпили, центр города, историческое место. Эти здания пережили уже не одну войну и, как видите, сохранились. Да, квартира требует вложений, потому что после боевых действий пострадал очень сильно дом, но, как вы видите, его фасад уже восстанавливают.

Здесь надо смотреть не на последствия, которые пережила эта квартира, а на перспективу. Квартира имеет очень большую площадь, шикарную планировку. Если в нее вложить и привести ее в порядок, это бесценное вложение будет.

Мы видим, что собственники этой квартиры покидали в большой спешке свое жилье, при этом оставив все, и личные вещи, и детские вещи. То есть вернуться сюда и убирать, для некоторых это большая трагедия. Люди не могут вернуться и видеть все свое вот в таком состоянии. Поэтому они готовы продать так, как есть. То есть новые жильцы должны принять это и уже делать свой выбор.

Руководитель компании по управлению недвижимостью Луиза

Она работает в компании «Территория бизнеса» — и объясняет, с какими проблемами сталкиваются мариупольцы, лишившиеся жилья.

Это печаль и боль — квартиру в Мариуполе на сегодняшний день в большинстве своем могут позволить себе люди с Большой России, а сами мариупольцы, которые получают в виде компенсации по 35 тысяч рублей за квадратный метр, не могут ни выкупить свое жилье в Мариуполе, ни купить новое. Особую боль несут те ситуации, когда дома мариупольцев разрушены и на этом месте уже собираются строить ипотечное жилье, которое в разы по стоимости превышает цену компенсации.

У людей есть квартиры, которые находились в домах в центре Мариуполя, например, проспект Металлургов, 77. Этот дом был в результате боевых действий очень сильно поврежден, и комиссия приняла решение его снести. И этим людям предлагают в качестве компенсации жилье где-то на окраинах. Кто-то захотел, кому-то все равно, им негде больше жить и они согласились. Но есть другие — почему они должны на это соглашаться, если они хотят остаться собственниками жилья в центре города?

Но городской властью уже выделен участок по этому адресу для строительства многоквартирного дома, который не предусмотрен для выдачи в качестве компенсационного жилья. И там можно будет жилье купить только в ипотеку — да, льготную, да, для граждан России. Но этот среднестатистический мариуполец, у которого в паспорте стоит прописка «проспект Металлургов, 77», получается, не имеет возможности и права получить жилье в своем доме.

Агент по недвижимости Татьяна

Собственники постепенно возвращаются — даже те, которые не планировали возвращаться. Они обращаются в агентство, консультируются, как можно проводить сделки купли-продажи, как можно вступать в наследство, как можно поменять украинские документы на российские и поставить недвижимость на учет в Росреестр. То есть постепенно все улучшается, жизнь налаживается. И документально сейчас проще чем полгода назад, когда не работал ни Росреестр, ничего не работало, все не знали, с чего начинать.

Спрос очень большой, гораздо больше чем предложение. Если квартира в плачевном состоянии по хорошей цене, уходит быстро. Желающие — в основном это приезжие, тот же ближний ДНР — Макеевка, Донецк, даже Луганская и заканчивая Сибирью. тоже присматривают у нас морской бриз.

Мариуполь такого не помнит, чтобы у нас настолько стремительно разрастался город. Мариуполь развивается буквально на глазах. Происходит так, что мы сами не знаем, где завтра будет еще лучше, чем было, где из трущоб сделают элитный район. Потому что у нас небо голубое. Я когда так говорю, все улыбаются на самом деле. Но у нас раньше небо было серое или бурое, а голубым оно никогда не было. А сейчас жизнь налаживается, и нет худа без добра. Про военные действия вспоминать просто не хочется, отключаешься, но когда смотришь на то, что происходит с Мариуполем — все будет хорошо, все получится.

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