The Insider: депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок сотрудничала с ФСБ В 2022-м она голосовала против резолюции с осуждением российского вторжения в Украину

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Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок как минимум с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами и работала под руководством кураторов из . Об этом говорится в расследовании The Insider, журналисты которого ознакомились со взломанной электронной перепиской Жданок. Материалы утечки также публикуют на латышском и эстонском языках издания Re:Baltica и Delfi.

Судя по утечке, Жданок с октября 2005 года вела переписку со своим куратором — сотрудником управления ФСБ по Санкт-Петербургу Дмитрием Гладеем, который формально работал в малоизвестных организациях по наблюдению за выборами.

Например, она отчитывалась о конференциях в Нарве и Таллинне, которые спонсировали фракция «Зеленых» Европарламента и Европейский свободный альянс. Последнюю организацию, членом которой была Жданок, Служба внутренней безопасности Эстонии прямо называла прикрытием ФСБ, которое было «подготовлено в Санкт-Петербурге и подано как триумф в докладе непосредственно директору ФСБ».

Жданок организовывала слушания в Европарламенте, посвященные переносу памятника советским воинам из центра Таллинна в 2007 году, а затем отчитывалась куратору о соответствующих публикациях в СМИ, написанных ее «стажером» Иваном Енгашевым.

Также в 2010 году Жданок отправляла Гладею проект плана по продвижению празднования в Латвии Дня Победы 9 мая. В нем она просила о выделении дополнительного финансирования в размере шести тысяч евро — на создание документального фильма и закупку георгиевских ленточек.

После 2013 года, судя по переписке, у Жданок появился новый куратор по имени Сергей Красин. The Insider установил его настоящую личность — это офицер ФСБ из Петербурга Сергей Бельтюков. Кроме того, Жданок работала с еще одним оперативником ФСБ Артемом Куреевым. Как утверждается в расследовании, в 2014 году депутат подавала заявление в посольство Бельгии в Москве, чтобы получить шенгенскую визу для посещения Куреевым Европейского парламента.

Жданок в беседе с журналистами-расследователями не стала отрицать подлинность писем, но отказалась комментировать их содержание. «Не могу считать этот текст заданными мне вопросами, поскольку он основан на информации, которая по определению не могла быть в вашем распоряжении», — заявила депутат изданию Re:Baltica.

Она также подтвердила свое знакомство с Гладеем. Жданок утверждает, что познакомилась с ним в начале 1970-х годов на турбазе на Северном Кавказе, где они учились кататься на лыжах.

«Я несколько раз встречалась с Дмитрием и его женой в Ленинграде, где они жили. Они также несколько раз приезжали в Ригу. Позже, когда их дочь вышла замуж за латыша, они регулярно приезжали в Ригу навестить своих родственников. Парень переехал к своей жене в Санкт-Петербург, начал там успешный бизнес и открыл ресторан латышской кухни», — рассказала депутат журналистам The Insider.

Она добавила, что как член Европарламента посетила несколько конференций, организованных организацией Гладея в Санкт-Петербурге. Зачем она присылала Гладею на согласование проекты и пресс-релизы, Жданок не пояснила.

Также она отрицает, что знала о том, что Гладей работает на российские спецслужбы. «Я могу засвидетельствовать, что из тех, с кем я сидела за одним столом, только о Владимире Путине и Сергее Нарышкине я точно знала, что они сотрудники ФСБ России», — сказала Жданок в комментарии журналистам.

Как заявила Служба госбезопасности Латвии в комментарии Re:Baltica, латвийское законодательство с 2016 года предусматривает наказание за помощь иностранному государству или организации в деятельности, направленной против Латвии. Обратной силы этот закон не имеет.

«Поэтому исторические эпизоды, указанные в ваших вопросах, не могут быть квалифицированы как преступление», — заявил глава ведомства Нормундс Межвиетс. Однако одно из писем Жданок было отправлено после 2017 года. «Это мы точно будем оценивать», — добавил Межвиетс.

Татьяна Жданок родилась в 1950 году в Риге, она окончила Латвийский государственный университет и вступила в КПСС. В конце 1980-х годов она активно боролась за сохранение Латвии в составе СССР. После восстановления независимости Латвии она продолжила политическую деятельность, опираясь на поддержу этнических русских в стране. Среди прочего она запустила в Латвии радиопередачу под названием «Час русской школы».

Жданок является сопредседателем партии «Русский союз Латвии». С 2004 года — депутат Европарламента. В 2022 году Жданок проголосовала против резолюции Европарламента, осуждающей российское вторжение в Украину. После этого Европейский свободный альянс приостановил членство «Русского союза Латвии» в партии. Как отмечает Re:Baltica, из-за изменений в латвийском законодательстве в мае 2024 года Жданок не сможет участвовать в перевыборах в Европарламент, после чего лишится депутатского иммунитета.