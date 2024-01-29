FT: Евросоюз готов подорвать экономику Венгрии, если она откажется поддержать Украину

Власти Евросоюза разработали план на случай, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует новую помощь Украине на экстренном саммите ЕС, намеченном на 1 февраля. Об этом сообщила газета The Financial Times, ссылаясь на секретный план, подготовленный чиновниками Евросоюза.

В документе сказано, что, если на саммите ЕС не будет решения о помощи Украине, то главы других стран и правительств блока публично заявят, что «в свете неконструктивного поведения» премьер-министра Венгрии они «не могут допустить», чтобы Будапешт получил деньги ЕС.

В документе изложена стратегия, направленная на слабые места экономики Венгрии, подрыв национальной валюты и снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы нанести ущерб «рабочим местам и развитию». Без финансирования ЕС, говорится в документе, «финансовые рынки и европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестициях в Венгрию». В свою очередь, это может «спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости финансирования государственного дефицита и падение курса валюты».

Министр венгерского правительства по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что не знает о таких угрозах, а Венгрия, по его словам, «не поддается давлению». «Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и не приемлет, чтобы так делали другие страны», — сказал Бока. Он добавил, что Будапешт направил в Брюссель новое предложение, в котором предварительно согласился на то, чтобы средства бюджета ЕС направили на помощь Украине, если Венгрии позволят изменить свое решение в будущем.

Три дипломата ЕС сообщили FT на условиях анонимности, что многие страны Евросоюза поддержали предложенный план. «Настроение стало более жестким. Что у нас за союз, если мы допускаем такое поведение?» — сказал один из источников. Другой добавил: «Ставки высоки. Это шантаж».

Представитель Совета ЕС отказался комментировать информацию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре 2023 года заблокировал решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. После этого в Евросоюзе начали работать над тем, чтобы создать новый фонд военной помощи Украине на более чем 20 миллиардов евро. Ожидается, что оба вопроса рассмотрят на экстренном саммите Евросоюза, намеченном на 1 февраля.

В 2022 году власти ЕС заблокировали выделение Венгрии около 30 миллиардов евро из-за того, что в стране есть проблемы с верховенством закона и коррупцией. Чтобы получить деньги, Будапешт должен выполнить некоторые требования. В декабре 2023 года Венгрия заявила, что выполнила одно из требований и укрепила независимость судебной системы, после чего ЕС выделил стране 10 миллиардов евро. При этом около 20 миллиардов евро остались заблокированы. В начале 2024 года Европарламент после отказа Орбана поддержать помощь Украине призвал не давать Венгрии деньги ЕС.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украине власти Венгрии неоднократно выступали против того, чтобы Евросоюз помогал Украине. Венгрия в 2023 году заблокировала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест президент РФ Владимира Путина. После этого Орбан встречался с Путиным в Китае.

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