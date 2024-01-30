Европарламент начал расследование предполагаемых связей латвийского депутата Татьяны Жданок с ФСБ
Европарламент начал внутреннее расследование в связи с сообщениями о том, что одна из его депутатов от Латвии — Татьяна Жданок — имеет связи с ФСБ. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам представителя спикера Европарламента Роберты Метсолы, она «очень серьезно» относится к обвинениям. Метсола вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей 31 января.
На официальный запрос DW в пресс-службе Европарламента сообщили, что комментировать обвинения не будут, но указали, что обвинения в адрес Жданок из-за предполагаемого тайного сотрудничества с Россией появлялись в СМИ еще несколько лет назад.
Если по результатам расследования обвинения подтвердятся, это может привести к санкциям со стороны председателя Европарламента, отмечает DW. При этом снять депутата с должности Европарламент не может, однако при некоторых условиях это могут сделать власти Латвии.
Издание The Insider 28 января выпустило расследование, в котором говорилось, что Жданок как минимум с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами и работала под руководством кураторов из Пятой службы ФСБ. Расследование было основано на письмах из взломанной электронной почты депутата.
Жданок — депутат Европарламента с 2004 года. Она является соосновательницей появившейся в 1998 году партии «Русский союз Латвии», которая продвигает в Латвии пророссийскую повестку. На последних выборах в парламент партия не преодолела пятипроцентный барьер.