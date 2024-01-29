Война Семьсот пятый день. Онлайн «Медузы»

«Коммерсант»: отключение интернета LTE в трех российских регионах связано с «донастройкой антидроновой обороны»

Ночные отключения мобильного интернета LTE в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях потребовались для «донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Три источника в крупных операторах связи сказали «Коммерсанту», что интернет ограничен по требованию властей: «Есть поручение Минцифры. Операторское оборудование работает корректно, на нашей стороне нет необходимости в отключениях».

При этом изначально предполагалось, что связь стандарта LTE в регионах будут отключать не только в ночное, но и в дневное время.

РБК пишет, что отключение интернета по ночам может быть связано с тем, что в в Санкт-Петербурге проходила встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также различные мероприятия с их участием.