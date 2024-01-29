Война Семьсот пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 января читайте здесь.
«Коммерсант»: отключение интернета LTE в трех российских регионах связано с «донастройкой антидроновой обороны»
Ночные отключения мобильного интернета LTE в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях потребовались для «донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Три источника в крупных операторах связи сказали «Коммерсанту», что интернет ограничен по требованию властей: «Есть поручение Минцифры. Операторское оборудование работает корректно, на нашей стороне нет необходимости в отключениях».
При этом изначально предполагалось, что связь стандарта LTE в регионах будут отключать не только в ночное, но и в дневное время.
РБК пишет, что отключение интернета по ночам может быть связано с тем, что в в Санкт-Петербурге проходила встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также различные мероприятия с их участием.
Телеграм-каналы сообщили, что в Ярославле беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод
По информации «112» и Baza, под атаку попал нефтепереребатывающий завод «Славнефть-ЯНОС». Каналы утверждают, что дрон упал около установки гидрокрекинга (производит очистку сырья).
По предварительным данным, никто не пострадал.
Официального подтверждения об атаке на завод нет.
FT: Евросоюз готов подорвать экономику Венгрии, если она откажется поддержать Украину
Власти Евросоюза разработали план на случай, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует новую помощь Украине на экстренном саммите ЕС, намеченном на 1 февраля. Об этом сообщила газета The Financial Times, ссылаясь на секретный план, подготовленный чиновниками Евросоюза.
В документе сказано, что, если на саммите ЕС не будет решения о помощи Украине, то главы других стран и правительств блока публично заявят, что «в свете неконструктивного поведения» премьер-министра Венгрии они «не могут допустить», чтобы Будапешт получил деньги ЕС.
В документе изложена стратегия, направленная на слабые места экономики Венгрии, подрыв национальной валюты и снижение инвестиционной привлекательности страны, чтобы нанести ущерб «рабочим местам и развитию». Без финансирования ЕС, говорится в документе, «финансовые рынки и европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестициях в Венгрию». В свою очередь, это может «спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости финансирования государственного дефицита и падение курса валюты».
Министр венгерского правительства по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что не знает о таких угрозах, а Венгрия, по его словам, «не поддается давлению».
Три дипломата ЕС сообщили FT на условиях анонимности, что многие страны Евросоюза поддержали предложенный план.
Ночью российские войска атаковали Украину дронами и ракетами
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 января российская армия выпустила по Украине восемь беспилотников «Шахед», одну ракету «Искандер-М» и три ракеты из зенитного комплекса С-300.
В ВСУ сообщили, что силы ПВО уничтожили все восемь дронов в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.
О последствиях удара ракетами в сообщении Воздушных сил ВСУ ничего не говорится.
Здравствуйте! Начинается 705-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.