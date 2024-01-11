Пентагон: американские чиновники недостаточно контролировали военную помощь Украине на миллиард долларов

Американские чиновники не отслеживали должным образом часть военной помощи Украине. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Минобороны США, сообщает The New York Times. Речь идет, в частности, о переносных ракетных комплексах, дронах-камикадзе и приборах ночного видения на сумму более одного миллиарда долларов.

В выводах доклада говорится, что представители Минобороны США, а также дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться обо всех из 40 тысяч единиц оружия, отправленных в Украину, но за которым должно вестись «пристальное наблюдение».

Вызывает опасения, что часть вооружения могла быть украдена или попасть к контрабандистам, отмечают авторы документа.

The New York Times отмечает, что в докладе генерального инспектора не содержится никаких доказательств, что какое-либо оружие использовалось не по назначению после того, как оно было отправлено в военный логистический центр США в Польше или отправлено дальше на место боевых действий в Украине.

«В задачи нашей оценки не входило определение того, имело ли место перенаправление такой помощи», — говорится в отчете.

Конгресс США из-за внутриполитических разногласий пока не одобрил финансирование дальнейшей военной помощи Украины более чем на 60 миллиардов долларов.

10 января страны Североатлантического альянса по итогам заседания совета Украина-НАТО заявили, что продолжат оказывать Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь, в том числе для укрепления украинской ПВО.

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