Страны НАТО пообещали предоставить Украине дополнительную помощь «на миллиарды евро» в 2024 году

Страны Североатлантического альянса по итогам заседания совета Украина-НАТО заявили, что продолжат оказывать Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь, в том числе для укрепления украинской ПВО. Об этом говорится в заявлении совета.

В публикации отмечается, что многие члены НАТО заявили о планах предоставить Киеву «дополнительные возможности на миллиарды евро» в 2024 году. О чем именно идет речь, в заявлении не уточняется.

Члены НАТО также «решительно осудили» российские удары по Украине, использование РФ баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана, говорится в заявлении.

Заседание совета Украина-НАТО прошло 10 января на уровне послов и было созвано по просьбе Киев на фоне участившихся массированных обстрелов украинских территорий со стороны войск РФ.

Конгресс США из-за внутриполитических разногласий пока не одобрил финансирование дальнейшей военной помощи Украины более чем на 60 миллиардов долларов. В администрации президента США Джо Байдена еще в конце 2023 года подчеркивали, что уже выделенные деньги на поддержку Украины практически кончились.

По данным издания Euractive, Евросоюз пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта 2024 года. По словам источников газеты, европейские чиновники по-прежнему надеются согласовать пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который в декабре заблокировала Венгрия.

Издание Politico сообщало, что Венгрия готова одобрить выделение помощи Украине в течение четырех лет, но при условии, что эта помощь будет ежегодно пересматриваться.

Как еще Запад может помочь Украине Запад не смог договориться о помощи Украине до Нового года — и вновь обсуждает конфискацию в пользу Киева резервов российского ЦБ. Это правда возможно? И чем на такие действия ответят российские власти?