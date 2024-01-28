Война Семьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 января читайте здесь.
СМИ: Греция одобрила передачу Украине устаревшего вооружения
По данным греческого издания Kathimerini, политическое и военное руководство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения. Речь идет о технике, которая больше не используется греческой армией.
Такое решение было принято после того, как администрация президента США проинформировала об одобрении продажи Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов.
Украинские военные паблики подтверждают, что российские военные захватили деревню Табаевка на купянском направлении, сообщает издание «Страна.ua». Накануне об этом писали российские телеграм-каналы.
Эта деревня находится недалеко от села Крахмальное Харьковской области, о захвате которого Минобороны России сообщало 21 января.
В ночь на 28 января российские войска нанесли ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры. В результате обстрела травмы получили трое местных жителей. У 15-летнего подростка и 35-летнего мужчины — минно-взрывные и резаные травмы, а также ушибы. 30-летняя жительница одного из домов получила черепно-мозговую травму.
Повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также девять автомобилей.
«Ни одна сторона не может до конца ответить, что там произошло». Глава украинской военной разведки — о катастрофе Ил-76 под Белгородом
Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если самолет в Белгородской области сбили украинские военные, то почему российская сторона продолжает «скрывать трупы».
«К сожалению, надо констатировать, что ни одна сторона не может до конца ответить, что там произошло. Позиция России понятна — во всем обвинять Украину. При том, что есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Это, прежде всего, то, что они не показали поля, усеянные трупами, останками, как должны были бы это показать для того, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет. То есть ситуация не понятна до конца. Если это произошло как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: „Смотрите, украинцы — убийцы“. Но нет трупов, ничего нет», — приводит слова Буданова «Украиная правда».
- 27 января Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 украинских военнопленных из списка, опубликованного Маргаритой Симоньян, планировалось вернуть в Украину в рамках обмена 24 января. Родственники военнопленных, с которыми штаб провел встречу, посмотрели видео с места крушения, публиковавшееся в российских источниках, и не нашли на показанных в нем телах признаков своих близких.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 28 января российские войска запустили по Украине восемь дронов «Шахед». Четыре беспилотника из восьми были сбиты, заявили украинские военные.
Кроме того, армия РФ выпустила две ракеты «Искандер-М» по Полтавской области и три снаряда из С-300 по Донецкой области.
Атакованы были гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли три ракетных удары и восемь авиационных ударов, а также совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позиция украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийский огонь попали более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- На купянском направлении ВСУ отразили семь атак российских войск; на лиманском направлении — 11 атак, на бахмутском — семь атак;
- На авдеевском направление украинские военные продолжают сдерживать ВС РФ, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку;
- В течение суток украинская авиация нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному артиллерийскому средству и двум складам боеприпасов российских войск.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 704-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.