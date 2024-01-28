Война Семьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»

СМИ: Греция одобрила передачу Украине устаревшего вооружения

По данным греческого издания Kathimerini, политическое и военное руководство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения. Речь идет о технике, которая больше не используется греческой армией.

Такое решение было принято после того, как администрация президента США проинформировала об одобрении продажи Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов.