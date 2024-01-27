Война Семьсот третий день. Онлайн «Медузы»

Накануне Владимир Путин впервые прокомментировал крушение российского самолета Ил-76 в Белгородской области. По его словам, самолет был поражен украинскими военными с помощью системы ПВО иностранного производства — американской или европейской.

«Это не могло быть ни при каких обстоятельствах „дружественным огнем“, как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен ракетами ПВО, не армейскими средствами. Это видно по элементам поражения. Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоят системы свой-чужой и сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника. Да и средства поражения, изъятые на месте, говорят о том, что это ракета ПВО», — сказал Путин.

Комментарий отдела «Разбор» по поводу заявления Путина

В российской армии используется весьма устаревшая система радиоэлектронного распознавания «Пароль» разработки 1970-х годов. Новая система разрабатывалась, но нет данных о том, что ее испытания завершились к началу войны. Система установлена на всех военных летательных аппаратах, но не на большей части гражданских, особенно иностранного производства.

В случае с комплексами ПВО система (упрощенно) работает так: входящий в комплекс ПВО наземный радиозапросчик посылает сигнал в направлении воздушного судна; в случае, если у того стоит и работает специальный ответчик, тот он автоматически излучает зашифрованный сигнал «свой». Запросчик автоматически же расшифровывает его. В случае, если такой сигнал получен, запросчик блокирует пуск ракеты по воздушному судну.

Однако логика работы системы отличается от той, что описал Путин. Она — лишь помощник для операторов ПВО в опознавании целей в боевой обстановке, призванный снизить число случаев поражения своих летательных аппаратов «дружественным огнем». (В различных войнах второй половины ХХ века потери от дружественного огня могли составлять до половины от всех сбитых машин). Однако работа таких систем — это всегда компромисс между эффективностью и скоростью выявления и поражения вражеских целей и безопасностью для своих летательных аппаратов. Например, нахождение в секторе работы ПВО «своего» летательного аппарата с ответчиком может блокировать пуск по вражеской цели. Теоретически система распознавания должна отсекать «ненужные» сигналы, но в боевой обстановке, когда в зоне работы находится множество целей, а также существуют радиопомехи, такая селекция может быть затруднена.

Поэтому блокировка пуска по сигналу запросчика на большинстве комплексов ПВО и даже некоторых переносных зенитно-ракетных комплексах может быть отключена.

В истории российской армии имеется множество случаев поражения летательных аппаратов «дружественным огнем» (хотя они и не признаны официально). Так, во время войны с Грузией в 2008 году, российская авиация понесла большие потери от «дружественного огня», нежели от противодействия грузинского ПВО. Связанные с российскими ВКС источники пишут, что проблема «дружественного огня» по-прежнему стоит остро: якобы, даже самые первые потери в войне авиация понесла от огня своего ПВО. И уже в январе 2024 года, утверждают источники, российская ПВО сбила самолет радиолокационной разведки А-50 и повредила воздушный командный пункт Ил-22.