Война Семьсот третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 января читайте здесь.
Мирноград, Донецкая область, 26 января
В ночь на 27 января российские войска атаковали Украину беспилотниками
По данным командования Воздушных сил ВСУ, четыре ударных дрона типа «Шахед-136/131» были запущены с юго-восточного направления из Приморско-Ахтарска. Все четыре беспилотника уничтожены силами ПВО над территорией Кировоградской области.
Кроме того, военные РФ запустили по Донбассу из Ростовской области ракету «Искандер-М». По предварительным данным, пострадавших нет.
Накануне Владимир Путин впервые прокомментировал крушение российского самолета Ил-76 в Белгородской области. По его словам, самолет был поражен украинскими военными с помощью системы ПВО иностранного производства — американской или европейской.
«Это не могло быть ни при каких обстоятельствах „дружественным огнем“, как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен ракетами ПВО, не армейскими средствами. Это видно по элементам поражения. Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоят системы свой-чужой и сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника. Да и средства поражения, изъятые на месте, говорят о том, что это ракета ПВО», — сказал Путин.
Комментарий отдела «Разбор» по поводу заявления Путина
В российской армии используется весьма устаревшая система радиоэлектронного распознавания «Пароль» разработки 1970-х годов. Новая система разрабатывалась, но нет данных о том, что ее испытания завершились к началу войны. Система установлена на всех военных летательных аппаратах, но не на большей части гражданских, особенно иностранного производства.
В случае с комплексами ПВО система (упрощенно) работает так: входящий в комплекс ПВО наземный радиозапросчик посылает сигнал в направлении воздушного судна; в случае, если у того стоит и работает специальный ответчик, тот он автоматически излучает зашифрованный сигнал «свой». Запросчик автоматически же расшифровывает его. В случае, если такой сигнал получен, запросчик блокирует пуск ракеты по воздушному судну.
Однако логика работы системы отличается от той, что описал Путин. Она — лишь помощник для операторов ПВО в опознавании целей в боевой обстановке, призванный снизить число случаев поражения своих летательных аппаратов «дружественным огнем». (В различных войнах второй половины ХХ века потери от дружественного огня могли составлять до половины от всех сбитых машин). Однако работа таких систем — это всегда компромисс между эффективностью и скоростью выявления и поражения вражеских целей и безопасностью для своих летательных аппаратов. Например, нахождение в секторе работы ПВО «своего» летательного аппарата с ответчиком может блокировать пуск по вражеской цели. Теоретически система распознавания должна отсекать «ненужные» сигналы, но в боевой обстановке, когда в зоне работы находится множество целей, а также существуют радиопомехи, такая селекция может быть затруднена.
Поэтому блокировка пуска по сигналу запросчика на большинстве комплексов ПВО и даже некоторых переносных зенитно-ракетных комплексах может быть отключена.
В истории российской армии имеется множество случаев поражения летательных аппаратов «дружественным огнем» (хотя они и не признаны официально). Так, во время войны с Грузией в 2008 году, российская авиация понесла большие потери от «дружественного огня», нежели от противодействия грузинского ПВО. Связанные с российскими ВКС источники пишут, что проблема «дружественного огня» по-прежнему стоит остро: якобы, даже самые первые потери в войне авиация понесла от огня своего ПВО. И уже в январе 2024 года, утверждают источники, российская ПВО сбила самолет радиолокационной разведки А-50 и повредила воздушный командный пункт Ил-22.
Вечером 26 января Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент посадки украинских военнопленных в Ил-76, разбившийся в Белгородской области 24 января.
Видео, которое длится чуть больше минуты, состоит из двух частей. Предположительно, запись была сделана камерой наблюдения на военном аэродроме, пишет «Медиазона».
В первой части ролика можно увидеть подъезжающую к самолету колонну автомобилей. Во второй части самолет показан более крупным планом, а около него заметны передвижения машин и людей. Из-за качества съемки нельзя установить, что именно происходит в кадре, и действительно ли люди пересаживаются из автомобилей в самолет.
Также в ролике нет никаких данных, позволяющих установить, когда именно он был снят (например, времени и даты съемки). В пресс-службе СК не сообщили никаких подробностей об опубликованном видео.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. В Минобороны РФ после крушения заявили, что на борту самолета якобы находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. В ведомстве произошедшее назвали терактом, обвинив в нем Украину.
Главное управление разведки Минобороны Украины позднее подтвердило, что между Россией и Украиной в тот день действительно должен был состояться обмен. Однако в сообщении ГУР также говорилось, что украинская сторона «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и не может достоверно сказать, кто находился на борту.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошли 98 боевых столкновений. Российские войска нанесли восемь ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новогродовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области) и четыре авиационных удара, совершили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.
- Российские военные нанесли очередной авиационный удар, применив четыре ударных беспилотника типа «Шахед-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны уничтожены.
- Утром войска РФ нанесли удар баллистической ракетой «Искандер» по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении украинские военные отразили 13 атак противника возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили восемь атак вблизи Тернов и Торского Донецкой области.
- На бахмутском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 российских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак в районах Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак РФ.
- На шахтерском направлении военными ВСУ отражена атака противника в районе Золотой Нивы Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские военные отразили шесть атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил четыре безуспешных штурма позиций украинских войск.
- ВСУ активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 703-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.