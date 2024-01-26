Война Семьсот второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 января читайте здесь.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскрыл детали очередного пакета помощи Украине
В него войдут системы, IRIS-T SLM, зенитные установки «Gepard», дополнительные артиллерийские системы с более чем 230 тысячами боеприпасов, более 80 танков «Leopard» 1 A5, 450 бронеавтомобилей, а также БМП, инженерные машины, дроны и системы разведки.
Помимо этого, сообщил Писториус, в 2024 году Германия планирует провести учения для 10 тысяч украинских военных.
Художницу из Гатчины и ее мужа арестовали за распространение антивоенных листовок
Художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа Александра Доценко арестовали по обвинению в призывах к терроризму (статья 205.2 УК), сообщает «Новая газета Европа». Супружескую пару отправили в СИЗО до 29 февраля.
Дюдяеву и Доценко задержали 24 января, пишет «ОВД-Инфо», в их квартире прошел обыск, после которого супругов доставили на допрос в местное управление ФСБ.
По версии следствия, подозреваемые распространяли салфетки с антивоенными надписями и призывами к расправе над Владимиром Путиным на полках с продуктами в гипермаркете «Лента». Надписи были сделаны на украинском языке. В частности, на одной из листовок Дюдяева написала фразу «путиняку на гиляку» («Путина на виселицу»). Как утверждают силовики, эскиз листовок был найден при обыске в квартире художницы.
«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» поименно подтвердили гибель 43 014 российских военных в Украине
Как отмечает «Би-би-си», несмотря на отсутствие значимых изменений на линии фронта, российская сторона продолжает нести большие потери.
За последние две недели журналисты подтвердили гибель 1283 военных — это превышает средние показатели 2022 года (300 подтвержденных погибших в неделю) и сопоставимо с показателями зимы 2023 года (600-800 подтвержденных погибших за неделю), когда российские силы пытались атаковать сразу в нескольких районах Донецкой области.
При этом суммарно на людей, попавших в армию уже после начала войны, приходится почти 50% всех боевых потерь.
В Совбезе ООН прошло заседание по Ил-76
На заседании, созванном по просьбе Москвы, представители России и Украины подтвердили позиции, ранее озвученные властями этих стран.
Представитель Украины Кристина Гайовишин заявила, что Киев не был проинформирован о типе транспорта, используемого для перевозки военнопленных. По ее словам, если подтвердятся данные Москвы о том, что пленные были на борту, это будет «серьезным нарушением международного гуманитарного права со стороны России».
Гайовишин также дала понять, что обстрелы целей в Белгородской области со стороны ВСУ продолжатся, объяснив это интенсивными обстрелами Россией Харьковской области.
Представитель России Дмитрий Полянский назвал случившееся «преднамеренным и продуманным преступлением Киева». Он заявил, что руководство Украины «прекрасно знало знало о маршруте».
«Я не услышал в ее [представительницы Украины] выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они. Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету — тогда мы обеспечили бы безопасность», — отметил Полянский.
Заместитель Генсека ООН Розмари Дикарло, в свою очередь, заявила, что ООН не может установить, были ли в самолете военнопленные.
Никаких резолюций по итогам обсуждения принято не было.
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