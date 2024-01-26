Война Семьсот второй день. Онлайн «Медузы»

Художницу из Гатчины и ее мужа арестовали за распространение антивоенных листовок

Художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа Александра Доценко арестовали по обвинению в призывах к терроризму (статья 205.2 УК), сообщает «Новая газета Европа». Супружескую пару отправили в СИЗО до 29 февраля.

Дюдяеву и Доценко задержали 24 января, пишет «ОВД-Инфо», в их квартире прошел обыск, после которого супругов доставили на допрос в местное управление ФСБ.

По версии следствия, подозреваемые распространяли салфетки с антивоенными надписями и призывами к расправе над Владимиром Путиным на полках с продуктами в гипермаркете «Лента». Надписи были сделаны на украинском языке. В частности, на одной из листовок Дюдяева написала фразу «путиняку на гиляку» («Путина на виселицу»). Как утверждают силовики, эскиз листовок был найден при обыске в квартире художницы.