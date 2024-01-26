Суд в Москве заочно арестовал Марка Фейгина по делу о распространении «фейков» об армии РФ

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал юриста и блогера Марка Фейгина по делу о распространении «фейков» о российской армии, сообщает пресс-служба судов города.

Фейгина обвиняют в распространении «фейков» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Что стало поводом для возбуждения дела, не сообщается.

В октябре 2023 года МВД России объявило Фейгина в розыск.

Марк Фейгин был одним из адвокатов участниц группы Pussy Riot в 2012 году, участвовал еще в ряде резонансных дел, в том числе защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко. В 2018 году Фейгина лишили адвокатского статуса за использование в соцсетях нецензурной лексики в постах о коллегах и клиентах.

Последние несколько лет Фейгин ведет канал на ютьюбе, у которого около двух миллионов подписчиков. В 2022 году в Фейгина в России объявили «иностранным агентом».

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