Марка Фейгина лишили адвокатского статуса
Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина адвокатского статуса, сообщает РИА Новости.
По словам адвоката Сталины Гуревич, которая подавала жалобу на Фейгина, ранее палата сочла неэтичным использование им в соцсетях нецензурной лексики по отношению к коллегам и их клиентам.
Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище.— Mark Feygin (@FeyginMark) April 24, 2018
Фейгин пояснил «Интерфаксу», что речь идет о трех его твитах, касающихся украинского блогера Анатолия Шария. Фейгин утверждал, что на Шария заведено дело о педофилии; тот обвинил его в распространении порочащей информации и выиграл суд, решение вступило в силу 20 апреля.
Марк Фейгин — известный российский адвокат. Он принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской летчицы Надежды Савченко и других.