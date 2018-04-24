Марка Фейгина лишили адвокатского статуса

РИА Новости
17:45, 24 апреля 2018
Надежный источник

Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина адвокатского статуса, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Сталины Гуревич, которая подавала жалобу на Фейгина, ранее палата сочла неэтичным использование им в соцсетях нецензурной лексики по отношению к коллегам и их клиентам.

Фейгин пояснил «Интерфаксу», что речь идет о трех его твитах, касающихся украинского блогера Анатолия Шария. Фейгин утверждал, что на Шария заведено дело о педофилии; тот обвинил его в распространении порочащей информации и выиграл суд, решение вступило в силу 20 апреля.

Марк Фейгин — известный российский адвокат. Он принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской летчицы Надежды Савченко и других.

РИА Новости
Марк Фейгин был одним из адвокатов участниц группы Pussy Riot в 2012 году и стал широко известен во время этого процесса. В дальнейшем он вместе с коллегой по тому процессу Николаем Полозовым защищал националиста Илью Горячева (дело БОРНа) и украинскую военнослужащую Надежду Савченко.
В 2016 году Фейгин и Полозов публично поссорились с адвокатом Ильей Новиковым, который также защищал Савченко, обвинив его в работе на Кремль. Тот обвинил их во лжи. Адвокатская палата Москвы вынесла Фейгину и Новикову предупреждения.

Чем известен Марк Фейгин

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