Путин поручил присваивать статус ветерана воевавшим в Украине без контракта, а также в течение трех месяцев перечислять выплаты семьям погибших
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству по итогам встречи с членами семей погибших участников «СВО», состоявшейся 7 января.
В частности, правительство должно внести в правовые акты изменения, позволяющие присваивать статус ветерана боевых действий на основании документов, подтверждающих факты ранения и получения наград, «вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта (документа, подтверждающего иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции».
Кроме того, Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших участников боевых действий «в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления». В такой же срок уполномоченные органы обязаны будут отправить и уведомление об отказе от выплат.
Помимо этого Путин поручил уравнять льготы членов семей Героев России, удостоенных этого звания посмертно, с теми, которые имеют члены семей Героев России, удостоенных этого звания при жизни.
В российских телеграм-каналах и СМИ регулярно появляются обращения участников боев в Украине, которые жалуются на задержку или отсутствие обещанных выплат, а также трудности с получением статуса участника боевых действий, который дает право на льготы. Родственники погибших в зоне боев в Украине россиян также жалуются на отсутствие выплат.
На войну в Украине активно вербовали заключенных из российских колоний. Первоначально этим занималась ЧВК Вагнера, затем батальоны из бывших заключенных стало формировать и Минобороны РФ. Наемники не заключали контракты с Минобороны РФ, их статус долгое время оставался юридически неопределенным.