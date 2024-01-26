The Washington Post: республиканцы почти договорились с Белым домом об усилении защиты границы США в обмен на помощь Украине. Но против этого выступил Трамп

Соглашение между республиканцами и администрацией Джо Байдена, предусматривающее в том числе выделение Украине военной помощи, оказалось под угрозой срыва из-за влияния Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Сделка предусматривала ужесточение иммиграционной политики США на южной границе в обмен на выделение более 100 миллиардов долларов на безопасность, часть из которых пойдет на военную помощь Украине. По данным источников The Washington Post, лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл в ходе закрытой встречи с однопартийцами заявил, что республиканцы были близки к тому, чтобы одобрить выделение этой суммы, связав эту помощь с миграционной реформой. Однако из-за критики соглашения со стороны Трампа мнение «значительной части» республиканцев изменилось.

Как пишет The Washington Post, предлагаемая реформа усложнит мигрантам поиск убежища и создаст механизм «эффективного закрытия границы» в дни, когда «количество ее пересечений особенно велико».

«То, над чем сейчас работает сенат, будет бессмысленными с точки зрения безопасности границы», — заявил Трамп вечером 25 января. По его словам, «единственная надежда» обеспечить безопасность американской границы — это голосование за него.

По информации USA Today, сразу после победы на праймериз в Нью-Гэмпшире Трамп «начал оказывать давление» на республиканцев в конгрессе, чтобы они отвергли сделку. Источник HuffPost утверждает, что Трамп напрямую обратился к нескольким республиканцам, попросив их «провалить» соглашение. По словам собеседника издания, Трамп не хочет, чтобы Джо Байден «записал на свой счет победу» перед президентскими выборами.

С осени 2023 года конгресс США не может согласовать финансирование, запрошенное Джо Байденом. Президент США, в частности, просил выделить 106 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США.

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