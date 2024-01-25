Война Семьсот первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 января читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ атаковали Украину ударными дронами. 11 из 14 беспилотников, заявили в ВСУ, удалось сбить.
- В Кремле обвинили Украину в крушении Ил-76 и заявили, что нужно провести международное расследование «преступных действий киевского режима».
- Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, разбившегося под Белгородом.
- Зеленский заявил, что Украина «будет настаивать на международном расследовании» катастрофы Ил-76. Он не сказал, кто мог сбить самолет
- Белый дом заявил, что у США недостаточно данных, чтобы делать выводы о причинах крушения Ил-76.
Харьков
В Харькове 25 января объявлен траур по погибшим в результате ракетной атаки, совершенной 23 января. Тогда погибли 10 человек. «Ракетные обстрелы в течение 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны», — заявил мэр города Игорь Терехов.
В Белгородской области нашли оба черных ящика разбившегося самолета Ил-76
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Последствия атаки дронов в Одессе
Власти Белгорода сообщили, что в городе отменили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Она действовала около 10 минут.
Областные администрации Украины рассказали о последствиях атак войск РФ в минувшие сутки.
- В Харьковской области за сутки артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Российские войска обстреляли из авиации Чугуевский и Купянский районы. Вечером 24 января из-за обстрела села Большая Рогань под Харьковом ранены четыре человека, в том числе 17-летний подросток, повреждены четыре жилых дома. В селе Ольховатка под Купянском повреждено фермерское хозяйство. В селе Раздольное Чугуевского района повреждены два складских помещения.
- В Запорожской области российские войска нанесли за сутки 124 удара по 23 мирным городам и селам. По данным властей, регион 79 раз обстреляли из артиллерии, а также атаковали 38 беспилотниками. Кроме того, российские войска четыре раза вели обстрел из систем залпового огня. Разрушены 15 жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.
- В Херсонской области российские войска за сутки 99 раз обстреляли регион, применив 392 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, дронов и авиации. По городу Херсон российские войска выпустили 21 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и склад. Погиб один человек и 10 получили ранения.
В Белгороде объявлена воздушная тревога из-за возможного ракетного удара, сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти. Мэрия призывает жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
В Криворожском районе Днепропетровской области в ночь на 25 января произошел пожар в здании одного из предприятий из-за удара беспилотника. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. По его словам, спасатели потушили пожар. Никто не пострадал.
Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко уточнил, что около полуночи два беспилотника попали по территории одного из предприятий Глееватской общины.
В Кремле обвинили Украину в крушении Ил-76 и заявили, что нужно провести международное расследование «преступных действий киевского режима»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам крушение Ил-76 в Белгородской области, на борту которого, как уверяют российские власти, находились украинские военнопленные.
Песков, в частности, заявил, что вину за крушение самолета несет Украина. «То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — это, конечно, чудовищный совершенно акт. Это не укладывается в голове», — заявил он (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).
Как произошедшее скажется на процессе обмена пленными, по словам Пескова, «вам никто не скажет».
Представитель Кремля также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что его страна будет настаивать на международном расследовании обстоятельств крушения Ил-76. «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал Песков журналистам.
В Кремле, по его словам, ждут результатов расследования, которое проводят российские военные. «Пока непонятно до конца, что произошло, только вчера следователи начали изучать останки самолета», — сказал Песков, отметив, что Кремль получил общую информацию о произошедшем.
- Военно-транспортный Ил-76 разбился 24 января под Белгородом. Минобороны РФ объявило, что в самолете находились 65 военнопленных, которых везли на обмен, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих, — все они погибли. Вину за крушение самолета российская сторона возложила на Украину.
- Власти Украины не подтвердили, но и не опровергли сообщения о том, что на борту разбившегося самолета находились военнопленные, но подтвердили, что обмен действительно готовился. Вину за произошедшее украинская сторона пока официально ни на кого не возложила.
В Туапсе утром 25 января ликвидировали пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Возгорание потушили в 04:53 утра.
Оперштаб не уточнял, из-за чего произошел пожар. Телеграм-канал «112» сообщил, что причиной пожара могла стать атака беспилотника. Shot утверждает, что перед возгоранием в городе были слышны взрывы, предположительно, от работы сил ПВО. «База» пишет, что дрон попал в вакуумную установку на нефтебазе. Mash со ссылкой на местных жителей сообщил о пролете нескольких беспилотников до и после пожара.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего российские войска в ночь на 25 января атаковали Украину 14 беспилотниками «Шахед», силы ПВО сбили 11 из них.
Кроме того, как заявили в Воздушных силах, российские войска запустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 в направлении Харькова и одну — из оккупированной Донецкой области.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер опубликовал фотографии последствий атаки дронов на Одессу.
Шесть человек пострадали при атаке дронов на Одессу
В ночь на 25 января российские войска атаковали Украину дронами «Шахед-131/136», сообщили Силы обороны юга Украины. По данным военных, основной удар пришелся на Одессу, где пострадали шесть человек.
Силы обороны юга Украины заявили, что сбили 11 дронов: 10 в Одесской области, один в Николаевской.
«К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован», — сообщили военные.
Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе Одессы. В этом же жилом квартале другой дрон упал рядом с многоквартирным домом, поврежденным во время предыдущей атаки. В доме выбило стекла, рядом сгорел автомобиль. Здесь пострадали четыре человека.
Кроме того, один дрон попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Произошел большой пожар. Мужчину, который проезжал рядом на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, он получил ранения из-за обломков.
Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал фамилии членов экипажа Ил-76, разбившегося под Белгородом 24 января.
Список выглядит так:
- командир корабля Беззубкин
- помощник командира корабля Чмирев
- штурман Высокин
- бортинженер Пилуев
- борттехник Житенев
- бортрадист Саблинский
«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении властей.
О том, что экипаж разбившегося Ил-76 был из Оренбургской области, вскоре после крушения объявил глава региона Денис Паслер.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли шесть ракетных и 97 авиационных ударов, совершили 121 обстрел из реактивных систем залпового огня. В ночь на 25 января российские войска ударили по Украине, применив 14 беспилотников типа «Шахед». Силы ПВО Украины уничтожили 11 дронов.
- Авиационным ударам подверглись: Земляной Яр, Зыбино, Красное Первое, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Предтечино, Семеновка, Авдеевка, Северное, Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змеевка, Новоберислав Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской области, Работино Запорожской области, а также возл, Серебрянского лесничества. Кроме того, ВСУ отразили атаки у населенных пунктов Донецкой области: Терны, Дибровы, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Старомайорское.
- На херсонском направлении Силы обороны Украины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра. Российские войска не оставляют попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. За прошедшие сутки российские войска совершили семь безуспешных штурмов позиций украинских войск.
- В течение суток авиация ВСУ нанесла удары по шести районам сосредоточения российской армии, подразделениями ракетных войск — по одному району сосредоточения ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил после крушения российского военного самолета Ил-76, что вызвал представителей Минобороны Украины, ВСУ, СБУ и военной разведки и заслушал их доклады о ситуации с самолетом и обменом.
Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.
Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля.
«Факты» — это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании.
При этом Зеленский не сказал, кто, по его мнению, мог сбить российский Ил-76 или что стало причиной его падения
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в рабочий график на фоне крушения российского военного самолета Ил-76
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в офисе Зеленского и областных военных администрациях.
По словам собеседников издания, до выяснения обстоятельств катастрофы украинский лидер отменил поездку в центральные регионы страны и запретил назначать встречи для поздравлений со своим днем рождения. 25 января Зеленскому исполняется 46 лет.
Белый дом заявил, что у него недостаточно данных, чтобы делать выводы о причинах крушения Ил-76
США выясняют обстоятельства крушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы видели сообщения [о крушении самолета], мы пытаемся получить информацию, но с моей стороны было бы неосмотрительно делать предположения. Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения. Украина говорит одно, Россия — другое, мы знаем недостаточно», — сказал Кирби.
Здравствуйте! Начинается 701-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.