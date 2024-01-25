Война Семьсот первый день. Онлайн «Медузы»

В Кремле обвинили Украину в крушении Ил-76 и заявили, что нужно провести международное расследование «преступных действий киевского режима»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам крушение Ил-76 в Белгородской области, на борту которого, как уверяют российские власти, находились украинские военнопленные.

Песков, в частности, заявил, что вину за крушение самолета несет Украина. «То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — это, конечно, чудовищный совершенно акт. Это не укладывается в голове», — заявил он (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Как произошедшее скажется на процессе обмена пленными, по словам Пескова, «вам никто не скажет».

Представитель Кремля также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что его страна будет настаивать на международном расследовании обстоятельств крушения Ил-76. «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал Песков журналистам.

В Кремле, по его словам, ждут результатов расследования, которое проводят российские военные. «Пока непонятно до конца, что произошло, только вчера следователи начали изучать останки самолета», — сказал Песков, отметив, что Кремль получил общую информацию о произошедшем.

Военно-транспортный Ил-76 разбился 24 января под Белгородом. Минобороны РФ объявило, что в самолете находились 65 военнопленных, которых везли на обмен, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих, — все они погибли. Вину за крушение самолета российская сторона возложила на Украину.

Власти Украины не подтвердили, но и не опровергли сообщения о том, что на борту разбившегося самолета находились военнопленные, но подтвердили, что обмен действительно готовился. Вину за произошедшее украинская сторона пока официально ни на кого не возложила.

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