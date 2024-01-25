Бывшие заключенные, воевавшие в Украине, обратились к Путину. Они пожаловались, что не получают обещанных зарплат и выплат за ранения

Бывшие заключенные из отрядов «Шторм Z», вернувшиеся с войны, написали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали, что не получают обещанных зарплат и выплат за ранения. Они также утверждают, что не получают документов о снятии судимости. Об этом сообщают «Важные истории», в распоряжении которых оказалось письмо. Подлинность обращения подтвердил изданию один из его авторов.

Обращение к Путину написали семь бывших заключенных, участвовавших в войне в Украине. Они пишут, что за время участия в войне «не получали и не получили ни одной полной заработной платы, не получали боевые выплаты за нахождение на передовой, не получили гарантированных выплат за полученные ранения». Авторы письма отмечают, что не могут оформить удостоверения ветеранов боевых действий, так как войсковая часть не предоставляет необходимые выписки.

42-летний Роман Поляков, воевавший на северодонецкой и запорожском направлениях летом 2023 года, рассказал журналистам, что получил множественные ранения. По его словам, сейчас он не может устроиться на работу в России из-за наличия судимости. Он утверждает, что заключенным обещали во время вербовки в колонии «полный соцпакет» и равные условия с другими бойцами за участие в войне. Однако копии контрактов им не дали на руки, сами контракты оказались не документами Минобороны, а соглашениями об участии в добровольческом формировании, которые подписывались главой самопровозглашенной ДНР.

По его словам, ему и другим заключенным обещали «полную реабилитацию», то есть снятие судимости.

«По факту нам платили максимум ползарплаты: то есть это 100–105 тысяч. Боевые мне выплатили за три дня, хотя я в красной зоне [боевых действий] провел ровно три месяца. За ранения нам сказали, что у нас выплата не по 98-му указу президента, а на нас отдельное распоряжение министерства обороны есть: за легкое ранение — 50 тысяч рублей, за тяжелое — 300 тысяч. Но и эти деньги увидеть нереально, потому что я, например, уже два месяца не могу получить справку о степени тяжести ранения», — рассказал Поляков.

В 98-м указе президента РФ говорится о единовременной выплате военным в размере трех миллионов рублей за ранение и пяти миллионов рублей их семьям в случае гибели военнослужащего. Согласно поправке в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих», участникам добровольческих формирований должны выплачивать за ранение, приведшее к увольнению военного, также три миллиона рублей, отмечают «Важные истории». В ответе военной прокуратуры гарнизона Ростова-на-Дону другому бывшему бойцу «Шторм Z» говорится, что выплаты по указу президента на них не распространяются и составляет 300 тысяч за тяжелое ранение и 50 тысяч — за легкое.

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