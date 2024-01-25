Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову, обвиняемую по делу о гибели «военкора» Владлена Татарского, к 27 годам лишения свободы.

Треповой были предъявлены обвинения по статьям о теракте (именно так произошедшее следствие), незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. По первой статье она получила 18 лет лишения свободы, по второй — 13 лет, по третьей — два года. Путем частичного сложения сроков получилось 27 лет.

Прокуратура просила для обвиняемой 28 лет колонии.

Сама Трепова не признала вины ни по одной из вменяемых ей статей. При этом она не отрицала, что принесла в кафе, где выступал Татарский, статуэтку с взрывчаткой, но, по ее словам, не знала, что находится внутри. Трепова в последнем слове попросила прощения у потерпевших и всех, кто из-за ее действий оказался вовлечен в дело.

Второму фигуранту дела Дмитрию Касинцеву, в квартире у которого Трепова скрывалась после гибели Татарского, суд назначил 21 месяц колонии. Его обвиняли в укрывательстве особо тяжкого преступления «путем введения в заблуждение правоохранительных органов».