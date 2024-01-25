СБУ начала расследование в связи с крушением самолета Ил-76

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий СБУ.

О начале расследования также сообщают «Украинская правда» и «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на комментарий СБУ для СМИ.

Сейчас спецслужба проводит «комплекс мер» по выяснению всех обстоятельств падения самолета, уточняет «РБК-Украина».

Официально СБУ падение самолета Ил-76 в Белгородской области не комментировала.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. Минобороны России заявило, что на борту самолета были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину.

Планы обмена военнопленными между Россией и Украиной подтвердил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. В заявлении, опубликованном ГУР вслед за этим, о крушении самолета не говорилось, однако разведка заявила, что украинская сторона «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и не может достоверно сказать, кто находился на борту.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении после падения самолета заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании» катастрофы Ил-76 и отменил свою запланированную поездку по регионам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что согласен с необходимостью расследования, если имеется в виду «расследование преступных действий киевского режима».

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