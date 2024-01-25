Игоря Стрелкова посадили на четыре года по обвинению в «призывах к экстремизму»

Мосгорсуд приговорил бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы по обвинениям в «призывах к экстремизму». Об этом сообщает «Медиазона» из зала суда.

Также Стрелкову на три года запретили администрировать сайты.

Обвинение просило назначить Стрелкову четыре года и 11 месяцев колонии. Максимальное наказание по вменяемой ему — пять лет лишения свободы.

Уголовное дело против Стрелкова было возбуждено в июле 2023 года. Поводом для него стали два поста в телеграм-канале, касавшиеся аннексированного Крыма и выплат военнослужащим из аннексированной ДНР.

Игорь Стрелков — один из наиболее известных участников вооруженного конфликта в Донбассе 2014 года. Он сам называл себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине. В 2022 году суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донецкой области в июле 2014 года.

Стрелков поддерживал полномасштабное вторжение в Украину, однако при этом критиковал российскую армию и президента РФ Владимира Путина — за недостаточно активные, по мнению Стрелкова, действия.

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