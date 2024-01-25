Телеграм-каналы сообщили, что ВСУ обстреляли полигон под Иловайском в самопровозглашенной ДНР. Подтверждений этой информации нет

Полигон возле села Покровка под Иловайском в самопровозглашенной ДНР попал под обстрел. Об этом сообщают издание Astra и анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Astra пишет, что о взрывах в Иловайске днем 24 января сообщали местные паблики и жители. Источники телеграм-канала утверждают, что обстрел велся из системы HIMARS, есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

По данным ВЧК-ОГПУ, в результате удара погибли 24 российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Подтверждений этой информации нет.

Пророссийский военный блогер Владимир Романов заявил, что ВСУ ударили из HIMARS по скоплению операторов беспилотников проекта «Судный день» батальона имени Судоплатова. По его словам, в результате удара есть погибшие. Идет ли речь об обстреле полигона под Иловайском, неизвестно.

В Минобороны России и Генштабе ВСУ информацию об обстреле не комментировали.

«Важные истории» напоминают, что в ноябре 2023 года Минобороны РФ сообщило, что на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова создали школу по обучению операторов дронов, там также запустили производство ударных FVP-дронов.

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