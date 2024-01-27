Шоумен Максим Галкин рассказал в своем инстаграме, что ему отказали во въезде в Индонезию, где у него 27 января должен был пройти концерт.

«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали», — написал Галкин.

По словам Галкина, за два дня до поездки ему оформили рабочую визу, все документы для выступления были в порядке. Он не связывает отказ с какими-либо претензиями со стороны властей Индонезии или «черными списками».

Накануне журналистка Анна Монгайт со ссылкой на свои источники написала, что Галкина без объяснения причин выслали из Индонезии, куда он прилетел, потому что его паспорт оказался в «неком черном списке».

«Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом», — написал Галкин.

В октябре 2023 года у Галкина «по техническим причинам» отменились два концерта в Казахстане. Сам он до этого говорил, что его выступлениям в Алматы и Астане препятствуют «на государственном уровне».

В середине января 2024 года выступления Галкина отменили в Таиланде. По данным ТАСС, это произошло потому, что власти Таиланда «весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены». Галкин рассказал, что российские власти «надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с российским консульством». Кроме этого, по словам шоумена, год назад организатора его концерта в Дубае оштрафовали «за политический юмор».

После российского вторжения в Украину Галкин неоднократно высказывался против войны. Вместе с женой Аллой Пугачевой он переехал в Израиль. В сентябре 2022 года Минюст России объявил Галкина «иноагентом».

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